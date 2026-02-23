psd sibiu: ciobanii din toată românia s-au adunat la jina

Președintele PSD Sibiu, Bogdan Trif, a transmis un comunicat de presă în care anunță participarea sa la reuniunea crescătorilor de ovine organizată de Asociația Profesională a Ciobanilor din România, eveniment desfășurat în comuna sibiană Jina.

Bogdan Trif a subliniat că, întâlnirile periodice cu crescătorii de oi sunt esențiale pentru identificarea problemelor și găsirea de soluții concrete. La reuniune, sute de ciobani au avut ocazia să discute deschis despre provocările legislative, costurile tot mai ridicate și impactul pieței asupra sectorului ovin.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“Am participat la reuniunea crescătorilor de ovine, organizată de Asociația Profesională a Ciobanilor din România, eveniment care a avut loc în comuna sibiană Jina.

Un prilej de mare bucurie pentru că noi, sibienii, ne mândrim și cu crescătorii noștri de oi, dar și cu toți ceilalți agricultori care ne fac cinste atât în țară, cât și dincolo de granițe.

Sute de oieri au fost prezenți la această întâlnire și au avut șansa să stea la aceeași masă și să discute deschis despre realitățile din teren.

Reuniunile periodice sunt extrem de importante. Ele aduc în prim-plan problemele actuale din sectorul ovin, provocările legislative și administrative, impactul pieței și al costurilor tot mai ridicate, dar și nevoia de sprijin concret pentru producători.

Cel mai important este să identificăm soluții. Pentru noi, ca reprezentanți în Parlament, dincolo de culoarea politică și orgolii de orice fel, este esențial să ne dăm mâna și să găsim modalități clare și eficiente de a-i susține, legislativ și nu numai.

Creșterea ovinelor nu este doar o activitate economică, ci parte din identitatea și tradiția noastră. Datoria noastră este să apărăm munca acestor oameni și să transformăm problemele semnalate în inițiative concrete.

Le mulțumesc tuturor celor prezenți pentru dialog, implicare și pentru faptul că duc mai departe o ocupație care definește România rurală și felicit, și pe această cale, Asociația Profesională a Ciobanilor pentru toată activitatea pe care o desfășoară!

Rămân un partener deschis pentru toți crescătorii de animale și pentru toate organizațiile profesionale care vor soluții reale, nu doar promisiuni.” se arată în comunicatul de presă