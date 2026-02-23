s-a deschis simigeria petru din sibiu. reduceri de 50%, în primele două zile

Prima locație Simigeria Petru din Sibiu și-a deschis oficial porțile luni, pe Strada Lungă, nr. 65. Începând cu ora 09:00, sibienii au putut descoperi oferta variată de produse proaspete, de la covrigi rumeniți și specialități de patiserie, până la gustări rapide.

Prima locație a Simigeriei Petru din Sibiu este gândită pentru a răspunde nevoilor sibienilor. Mai exact, servicii rapide, acces facil și o experiență plăcută, fie că este vorba despre micul dejun, o gustare în pauza de prânz sau produse „la pachet”. Covrigii rumeniți, proaspăt scoși din cuptor se vor găsi, începând de astăzi, la noua simigerie de pe strada Lungă, nr. 65.

„Inaugurarea noii locații este, pentru noi, un pas important în direcția susținerii comunității locale și o șansă de a oferi sibienilor acces mai facil la produsele consacrate ale brandului. Ne propunem să dezvoltăm o relație solidă cu clienții, construită pe încredere, calitate constantă și servicii responsabile”, au transmis Daniel Rusu, Mihai Cornea și George Girtonea, francizații unității din Sibiu.

Reduceri de 50%, în primele două zile

Cu ocazia inaugurării, primii 100 de clienți au primit vouchere cadou. În plus, luni și marți sunt aplicate reduceri de 50%, conform intervalelor orare comunicate în locație. Campania marchează debutul oficial al simigeriei în Sibiu și este dedicată comunității locale.

Un brand apreciat la nivel național

Simigeria Petru este una dintre cele mai dinamice rețele de profil din România, cunoscută pentru produsele coapte zilnic și pentru rețetele tradiționale reinterpretate într-o manieră modernă. Prin extinderea constantă, brandul își propune să fie cât mai aproape de comunitățile locale și să ofere produse gustoase, rapide și accesibile.