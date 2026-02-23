”satelitul” lui csu câștigă derby-ul ardealului cu u cluj / video

CSU Sibiu a învins clar pe U-BT Cluj, 99-68 în duelul echipelor secunde din Divizia A de baschet masculin.

Ultimele clasate din grupa ”sateliților” în Divizia A de baschet, Sibiu și Cluj s-au întâlnit duminică seara, în Sala Transilvania. Dacă fanii sibieni au fost lipsiți în acest sezon de derby-ul Ardealului, după ce Federația a dus pe U-BT direct în play-off, aceștia s-au consolat cu duelul Sibiu – Cluj din Divizia A.

După două sferturi strânse, echipa pregătită de Kevin Popa Calotă s-a desprins începând cu minutul 25, când tabela indica 31-31.

Din acel moment, sibienii au dominat clar partida și s-au impus la final cu 99-68.

De remarcat faptul că fiecare jucător de la CSU 2 a reușit să marcheze, după un adevărat efort de echipă.

În grupa echipelor ”satelit” din Divizia A, CSU 2 Sibiu este pe locul 7 din 8 echipe, cu un bilanț de 2-5. Lider detașat în grupă este Rapid 2, cu un bilanț de 7-0. Paul Itu este coșgheterul sibienilor în Divizia A, cu 207 puncte în 13 meciuri, o medie de 15,92 pe meci.

CSU 2 SIBIU: Drăgan 14, F Itu 13, Sledinschi 13, Radu 12, Mitrache 10, Popa 9, Rotar 7, P. Itu 7, Grosu 5, Vulc 5, Schipor 4.