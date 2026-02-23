sibian reținut la miercurea sibiului: era căutat pentru infracțiuni comise în germania

În cursul zilei de vineri, 20 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului au identificat și reținut un bărbat de 33 de ani, din localitatea Ludoș, urmărit în baza unui mandat european de arestare.

Persoana în cauză este cercetată de autoritățile judiciare din Germania pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală și vătămare corporală periculoasă, conform Codului Penal German.

După reținere, bărbatul a fost prezentat procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba Iulia. Ulterior, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestul preventiv pentru o perioadă de 15 zile.

