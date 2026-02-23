sibianul care a vrut să dea mită 2.000 de euro unui polițist la mall: ce decizie au luat judecătorii

foto: arhivă Sibianul care a încercat să dea mită 2.000 de euro unui polițist, ca să îl scape de un dosar penal, a ajuns în fața magistraților. Aceștia nu au fost deloc blânzi cu el.

Bărbatul l-a chemat în mall pe polițistul care instrumenta un dosar de furt în care el era implicat. Omul legii, care este agent șef principal de poliție la Poliția Municipiului Sibiu, a denunțat imediat oferta, intuind că individul va vrea să îl mituiască. În 19 februarie, cei doi s-au întâlnit la Promenada, acolo unde inculpatul i-a oferit suma de 2.000 de euro. Procurorul și organele de poliție l-au prins în flagrant în timp ce îi dădea banii. (DETALII AICI)

La finalul săptămânii trecute, bărbatul a ajuns în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. El a cerut să primească o măsură mai ușoară, control judiciar sau arest la domiciliu. Dar magistrații nu l-au iertat și l-au arestat. El va sta după gratii timp de 30 de zile, respectiv până la fata de 21 martie 2026, atunci când vor fi dispuse noi măsuri preventive.