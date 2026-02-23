sibieni bolnavi grav și fără familii, ajutați de primărie: primesc câte 3.000 lei lunar pentru îngrijire

Consilierii locali urmează să aprobe, în ședința de la finalul lunii februarie, un proiect de hotărâre care vizează sprijinirea mai multor sibieni cu afecțiuni grave, care nu își pot achita costurile de internare în unități specializate. Măsura vine în contextul în care mulți beneficiari sunt lipsiți de sprijin familial, dar și de venituri.

Treisprezece sibieni cu afecțiuni grave, care nu au familie și nici venituri suficiente, vor primi ajutor social din partea Primăriei Sibiu. Municipalitatea propune acoperirea parțială sau integrală a contribuției lunare de întreținere pentru un număr maximum de 15 persoane domiciliate în Sibiu.

Ajutor pentru sibienii care au nevoie de îngrijire complexă

La nivelul municipiului Sibiu nu există nicio unitate medico-socială subordonată Consiliului Local care să asigure îngrijire complexă (paliativă, recuperare, consiliere psihologică, găzduire, reabilitare, socializare) pentru persoanele adulte cu patologii severe. De asemenea, Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu nu poate primi persoane cu afecțiuni medicale severe. Singura soluție viabilă identificată este instituționalizarea acestora în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Sibiu, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean.

De la 1 ianuarie 2026, contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele internate în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Sibiu este de 3.000 de lei pe lună. Dar, cele mai multe dintre persoanele bolnave grav nu își permit să plătească această sumă.

„Există situații în care persoanele adulte, cu domiciliul în municipiul Sibiu, se confruntă cu afecțiuni cronice și somatice severe, cu grad ridicat de dependență, sunt lipsite de sprijin familial și au venituri modeste sau nu au venituri. În urma evaluării complexe realizate potrivit legislației în vigoare, pentru aceste persoane se constată necesitatea instituționalizării într-un serviciu rezidențial de tip medico-social. (…) În aceste condiții, pentru persoanele domiciliate în municipiul Sibiu aflate într-o astfel de situație, singura soluție viabilă o reprezintă instituționalizarea într-o unitate de asistență medico-socială aflată în afara structurii organizatorice a Consiliului Local. În cadrul acestei unități, beneficiarii au obligația achitării unei contribuții lunare de întreținere, însă în situația persoanelor fără venituri sau cu venituri reduse și fără susținători legale, această obligație nu poate fi îndeplinită”, se arată în raportul de specialitate.

Unitatea de Asistență Medico-Socială Sibiu, printr-o adresă înaintată Primăriei Sibiu, a solicitat sprijin pentru acoperirea contribuției lunare de întreținere pentru 13 beneficiari instituționalizați. „În vederea asigurării unei intervenții prompte și adecvate în sprijinul persoanelor adulte aflate în situație de vulnerabilitate socio-medicală severă, ținând cont de lipsa, la nivelul municipiului Sibiu a unor servicii adaptate nevoilor speciale ale acestei categorii de beneficiari, acoperirea sau completarea contribuției lunare de întreținere se conturează ca o măsură necesară de sprijin social individual”, se mai arată în raportul de specialitate.

Pentru a putea plăti costurile de întreținere ale beneficiarilor, Primăria Sibiu, prin Direcția de Asistență Socială (DAS), va încheia un parteneriat cu UAMS. Odată ce proiectul va fi aprobat de consilierii locali, DAS va elabora procedurile interne de decontare și monitorizare a acestor sume. Fondurile necesare vor fi suportate integral din bugetul local.