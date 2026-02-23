șofer din râul sadului, prins mort de beat la volan, în sadu

În perioada 20 – 22 februarie 2026, polițiștii din județul Sibiu au intensificat controalele rutiere, vizând prevenirea și sancționarea încălcărilor normelor de circulație.

În cadrul acțiunilor au fost constatate 8 infracțiuni, reținute 15 permise de conducere și retrase 60 de certificate de înmatriculare.

Dintre permisele reținute: 5 pentru conducere sub influența alcoolului; 4 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h; 6 pentru alte abateri rutiere.

De asemenea, polițiștii au aplicat 962 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 355.000 de lei. Cele mai frecvente încălcări au fost: 241 pentru depășirea vitezei legale; 97 pentru nepurtarea centurii de siguranță.

La Sadu, în cursul zilei de sâmbătă, 21 februarie, la ora 04:15, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Inocențiu Micu Klein de un bărbat de 44 de ani, din Râul Sadului. Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

