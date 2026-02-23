spectacolul „iona”, disponibil gratuit pe scena digitală a tnrs sibiu

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) celebrează Ziua Națională a Japoniei – Ziua Împăratului.

Reprezentanții TNRS oferă publicului acces gratuit la spectacolul „Iona”, regizat de Silviu Purcărete, pe Scena Digitală. Coproducție între TNRS și Tokyo Metropolitan Theatre, „Iona” îl are în rolul principal pe renumitul actor japonez Kuranosuke Sasaki și poate fi urmărit online pe www.scena-digitala.ro, în perioada 23–28 februarie.

Creat în urma unei colaborări între Naționalul sibian și Tokyo Metropolitan Theatre, spectacolul a avut un parcurs internațional de excepție. După premiera de la Sibiu, din mai 2025, a fost programat într-un amplu turneu internațional și național, la Budapesta, Sofia, Chișinău, București și Cluj-Napoca, iar apoi a fost prezentat în cadrul celei de-a 32-a ediții a FITS. Pe 24 septembrie 2025, Pavilionul României din cadrul Expo Osaka 2025 a găzduit conferinţa de presă dedicată premierei din Japonia cu „Iona” pe 1 şi 2 octombrie 2025 la Tokyo Metropolitan Theatre – Theater West.

Între Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și partenerii culturali din Japonia există o colaborare strânsă și constantă de peste trei decenii, construită prin coproducții, turnee, schimburi artistice și proiecte educaționale – cum este Programul de Voluntariat din cadrul FITS. Pentru contribuția sa excepțională la dezvoltarea relațiilor culturale româno-japoneze, Constantin Chiriac, Președintele FITS și Directorul General al TNRS, a fost decorat, în anul 2019, de Guvernul Japoniei, cu „Ordinul Soarelui Răsare – Gold Rays with Neck Ribbon”, una dintre cele mai importante distincții acordate de statul japonez.

„Iona”

Text de: Marin Sorescu

Regia: Silviu Purcărete

Traducere literară din limba română în limba japoneză: Mayo Nishiike și Florin Grancea

Dramaturg: Durian Sukegawa

Muzică originală: Vasile Șirli

Scenografie și light design: Dragoș Buhagiar

Producător general: Constantin Chiriac, Junko Suzuki

Asistență regie: Mariana Cămărășan, Sanda Anastasof, Kyle Yamada

Consultant artistic și traducere simultană: Ritsuko Kato

Management proiect: Claudia Maior, Minako Naito

Coordonatori marketing: Violeta Buduleci, Naomi Yoshida, Shinobu Kuroda

Coproducție Teatrul Național Radu Stanca Sibiu și Tokyo Metropolitan Theatre

Distribuția:

One-man show Kuranosuke Sasaki (în rolul Iona)

și: Veronica Arizancu, Liviu Vlad, Eduard Pătrașcu

Literatura lui Marin Sorescu este nu numai un punct de referință a culturii autohtone, ci un adevărat patrimoniu lingvistic și stilistic care sintetizează câteva dintre cele mai speciale dimensiuni ale sufletului românesc. Această specificitate atât de distinctivă și de recognoscibilă a scrierilor sale, în care hazul de-a necazul se întrepătrunde cu observația precisă asupra condiției umane, atinge un apogeu în minunata piesă-metaforă „Iona” care, grație talentului lui Silviu Purcărete, este un adevărat miracol spectacular. „Iona” este o declarație de iubire adusă deopotrivă spiritualității românești și modalităților prin care istoria acestui popor a încercat să găsească un echilibru în împăcarea cu universul și natura, precum și frumuseții și rafinamentului culturii japoneze pe care Silviu Purcărete o va prelucra cu bine-cunoscuta lui precizie de estet. Această adaptare nonconformistă a piesei semnate de Marin Sorescu are, prin urmare, suflul unei experiențe existențiale universale, invitând publicul din toate colțurile lumii să intre într-o comuniune spirituală care să ne apropie de energiile primare ale naturii în care se manifestă divinitatea însăși. Vă invităm la un regal teatral cu totul special, la un dialog intercultural care aduce laolaltă două spații pe cât de diferite, în aparență, pe atât de similare în simțire, dar și la un eșafodaj spectacular de excepție pe care vă așteptăm să-l descoperiți cu inima deschisă, în speranța de a regăsi aceeași liniște și stare de grație resimțită în fața frumuseții pure a naturii.