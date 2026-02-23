tânăr de 21 de ani, arestat pentru tâlhărie în sibiu

Ieri, 22 februarie, Judecătoria Sibiu a dispus arestul preventiv pentru 30 de zile față de un tânăr de 21 de ani, din Șeica Mare, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.
Potrivit anchetei, incidentul a avut loc pe 21 februarie, în jurul orei 14:00, într-un imobil de pe strada Vasile Aaron din municipiul Sibiu. Tânărul ar fi lovit un bărbat în vârstă de 25 de ani, din Rășinari, și i-ar fi sustras telefonul mobil și o sumă de bani.
Polițiștii au reținut inițial suspectul pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Acesta a fost încarcerat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Hunedoara.
FOTO https://jurnalfm.ro/
Ultima oră
- Decizie unanimă în Coaliție: impozite mai mici pentru clădiri vechi și persoane cu handicap acum 57 de secunde
- Tinerii scriitori, provocați la Sibiu: poezie, proză și, în premieră, literatură realizată cu AI acum 4 minute
- Managerul Junilor Sibiului, Silvia Macrea, reacție după nota 10: „Provocări sunt la orice oră, dar noi mergem mai departe” acum 32 de minute
- Modernizarea Sălii Transilvania costă mai mult: Lucrările vor dura aproape 2 ani acum 50 de minute
- În Sibiu, o mamă creează mărțișoare pentru a fi mereu lângă fiul ei: Maria coase manual fiecare piesă / foto acum 56 de minute