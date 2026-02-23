tânăr de 21 de ani, arestat pentru tâlhărie în sibiu

Ieri, 22 februarie, Judecătoria Sibiu a dispus arestul preventiv pentru 30 de zile față de un tânăr de 21 de ani, din Șeica Mare, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Potrivit anchetei, incidentul a avut loc pe 21 februarie, în jurul orei 14:00, într-un imobil de pe strada Vasile Aaron din municipiul Sibiu. Tânărul ar fi lovit un bărbat în vârstă de 25 de ani, din Rășinari, și i-ar fi sustras telefonul mobil și o sumă de bani.

Polițiștii au reținut inițial suspectul pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Acesta a fost încarcerat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Hunedoara.

