tinerii scriitori, provocați la sibiu: poezie, proză și, în premieră, literatură realizată cu ai

Casa de Cultură a Studenților Sibiu dă startul unei noi ediții a concursului de creație literară „Lirismograf”, competiție cu tradiție în descoperirea și promovarea tinerelor talente literare.

Evenimentul este dedicat studenților și tinerilor pasionați de literatură, oferind un cadru în care imaginația, originalitatea și expresivitatea se transformă în punți între autori și public.

Concursul se adresează tinerilor cu vârste între 16 și 35 de ani și cuprinde următoarele categorii: poezie, proză, dramaturgie și, în premieră, secțiunea specială „Literatură Hibridă (OM-AI)”, destinată creațiilor realizate în colaborare cu instrumente de inteligență artificială precum ChatGPT, Claude sau Gemini. Pentru această secțiune, participanții trebuie să depună și un „Jurnal de Prompting” în care să detalieze modul de intervenție și editare a textului generat de AI.

Detalii importante pentru înscriere:

Data limită: 15 martie 2025

Categorii de vârstă: 16-20 ani și 21-35 ani

Poezie: 2-10 poezii, maximum 5 pagini

Proză/eseu/dramaturgie: maximum 15 pagini

Font: Times New Roman, 12 pt, 1,5 rânduri

Trimiterea lucrărilor: sibiuccs@gmail.com

„Juriul va evalua cu atenție fiecare lucrare și va selecta cele mai valoroase creații. Autorii remarcați vor fi incluși în antologia «CONEXIUNI», publicație care a devenit un reper pentru literatura tinerilor din România și diaspora”, a declarat Liliana Popescu, directorul Casei de Cultură a Studenților Sibiu.

Organizatorii încurajează tinerii să exploreze creativitatea, să împărtășească idei și să participe activ la acest concurs, care promite să descopere noi voci literare și să ofere o rampă autentică de lansare pentru tinere talente.

FOTO Casa de Cultura a Studentilor Sibiu