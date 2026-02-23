un jucător de la fc hermannstadt, extrem de sincer: ”nu merităm mai mult. jucăm cu teamă”

Atacantul lui FC Hermannstadt, Aurelian Chițu recunoaște franc că sibienii nu merită mai mult decât locul 15, ținând cont de prestațiile foarte slabe din acest sezon.

Sibienii nu se trezesc nici cu Dorinel Munteanu pe bancă, iar evoluțiile lor sunt la fel de modeste ca în perioada lui Marius Măldărășanu, din prima parte a acestui sezon.

După ce a marcat la Miercurea Ciuc, Aurelian Chițu acuză teama cu care echipa sa joacă meci de meci, presiunea la retrogradare fiind una imensă.

”E o perioadă oribilă pentru noi, nu reușim să scoatem nici măcar un punct în ultimele patru etape, credeam că o să ne revenim după ce am câștigat la Slobozia, dar nu am făcut-o. Sincer să fiu, nu meritam mai mult, jucăm cu teamă, știu că nu e ușor să joci la retrogradare, am mai fost acolo, dar trebuie să fim bărbați, nu trebuie să ne tremure piciorul și asta se vede. Asta simt, că nu avem încredere, greșim foarte mult, mingi simple, fără ca adversarul să ne pună probleme” a punctat sincer Chițu la flash-interviuri.

”Putem prinde barajele”

Vârful lui FC Hermannstadt speră în continuare ca echipa sa să prindă totuși barajele de supraviețuire. ”Nu avem de ce să nu încercăm în continuare, e sport, dacă nu lupți până la capăt, mai bine te duci acasă și te apuci de altceva. Mergem înainte, încercăm să scoatem tot ce putem, eu încă cred că se poate, dacă câștigăm în play-out cu Slobozia și Miercurea Ciuc, atunci putem prinde barajele, să ne salvăm direct nu cred că mai sunt șanse” a mai declarat Aurelian Chițu.