unde se mănâncă bine în sibiu? experiența completă de la carpentiere arena hotel & spa

„Unde se mănâncă bine în Sibiu?” Este una dintre cele mai frecvente întrebări adresate de turiștii care ajung în Transilvania. Răspunsul se regăsește acolo unde preparatele au poveste, ingredientele provin de la producători locali, iar cadrul natural completează experiența. La Carpentiere Arena Hotel & SPA, în Mărginimea Sibiului, gastronomia autentică se îmbină cu aerul de munte și priveliștea spectaculoasă.

Restaurantul din cadrul locației Carpentiere Arena este situat pe Strada Valea Stezii nr. 1, în Rășinari, la aproape 1.000 de metri altitudine, la 15 minute de stațiunea Păltiniș și la 25 de minute de centrul Sibiului. Aici, fiecare masă devine o experiență memorabilă, departe de aglomerația urbană.

Bucătărie tradițională din Mărginimea Sibiului, reinterpretată la Carpentiere

Mărginimea Sibiului este recunoscută pentru patrimoniul său gastronomic, iar Sibiul a fost desemnat Regiune Gastronomică Europeană în 2019. La Carpentiere Arena, bucătăria pune în valoare rețetele tradiționale reinterpretate cu rafinament, folosind ingrediente locale: brânzeturi de la stânele din zonă, carne de la fermieri din regiune, legume și ierburi aromatice de sezon.

Unul dintre elementele care diferențiază locația este faptul că meniul se adaptează anotimpurilor. Preparatele nu sunt aceleași în ianuarie ca în iulie, deoarece bucătăria valorifică ingredientele oferite de natură în fiecare moment al anului. Primăvara aduce legume de sezon, vara înseamnă salate proaspete și carne la protap, toamna pune în prim-plan ciupercile de pădure, iar iarna aduce ciorbe consistente și tocănițe rustice pregătite la ceaun.

Această abordare sezonieră nu reprezintă o simplă tendință, ci continuarea modului tradițional de a găti în Mărginimea Sibiului. În trecut, gospodinele nu aveau meniuri fixe, ci găteau cu ingrediente proaspete, aflate la îndemână. Restaurantul păstrează aceeași filozofie, completată de o prezentare modernă și servicii de patru stele.

În completarea preparatelor, este oferită o selecție atent aleasă de vinuri de la crame renumite precum Recaș, Cricova și Astoria, alături de vinuri spumante, cocktailuri sofisticate și băuturi artizanale locale. Fiecare băutură este recomandată de echipă pentru a completa armonios gustul preparatelor alese.

Live cooking în weekend

În weekendurile de primăvară și vară, terasa se transformă într-un spațiu de live cooking, unde bucătarii pregătesc la foc deschis miel la ceaun, protap de porc, berbecuți la foc de lemne sau preparate din fructe de mare. Atmosfera este completată de aerul curat de munte și de priveliștea către Munții Cindrel.

Sesiunile de live cooking sunt incluse în experiența de weekend, însă rezervarea mesei este recomandată, mai ales în sezonul estival.

Terasă cu vedere la munți, perfectă pentru relaxare

La aproape 1.000 de metri altitudine, terasa oferă o panoramă amplă asupra pădurilor de conifere și a crestelor montane. Vara devine spațiu de servire în aer liber, iar iarna interiorul primitor, cu ferestre largi, păstrează legătura cu peisajul natural.

Oaspeții vin nu doar pentru mâncare, ci și pentru liniște, deconectare și timp petrecut fără grabă.

Carpentiere Arena, destinație ideală și pentru familii

Carpentiere Arena este gândit și pentru familii. Locul de joacă exterior este vizibil direct de pe terasă, permițând părinților să se relaxeze în timp ce copiii se bucură de tobogane și leagăne.

Experiența poate continua cu acces la cele două piscine exterioare încălzite (34–38°C), zona SPA cu saune (finlandeză, cu aburi și cu perete din sare himalayană), jacuzzi cu cromoterapie și ciubăr tradițional din lemn. O zi aici poate deveni o adevărată mini-vacanță.

La doar 25 de minute de Sibiu

Drumul din centrul Sibiului durează aproximativ 25 de minute, pe un traseu pitoresc spre Păltiniș. Poziționarea între Sibiu și stațiunea montană transformă restaurantul într-o oprire ideală pentru o excursie de weekend sau o escapadă de o zi.

Restaurantul servește zilnic preparate à la carte și oferă pachete pentru prânz sau cină, atât pentru oaspeții hotelului, cât și pentru vizitatori.

Rezervă un sejur la Carpentiere Arena la numărul de telefon+40 (740) 053 350 sau prin e-mail la adresa receptie@carpentiere-arena.ro

