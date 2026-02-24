a încheiat ultima tură la isu sibiu: marius a fost sprijin pentru mii de oameni, ca dispecer la 112 / foto

Plutonierul adjutant șef Gavrilă Marius a trecut în rezervă, la limita de vârstă, după aproape 20 de ani de activitate în slujba comunității.

Acesta încheie o carieră marcată de responsabilitate, profesionalism și respect față de oameni și față de uniforma purtată.

„ISU Sibiu n-a fost niciodată doar un loc de muncă. A fost familie. Iar familia nu se părăsește. Se poartă mereu în suflet” a transmis Marius Gavrilă

Potrivit ISU Sibiu, acesta și-a început parcursul profesional ca subofițer în cadrul Stației de Pompieri Agnita, iar din noiembrie 2017 a activat în dispeceratul ISU Sibiu. De-a lungul anilor, a devenit una dintre vocile familiare pentru cei care apelau la ajutor în momente critice, o prezență calmă, echilibrată, capabilă să transmită siguranță atunci când situațiile erau tensionate.

“Pentru unii a fost o voce la telefon. Pentru noi, a fost un om pe care ne-am putut baza mereu!

Pentru cei aflați la celălalt capăt al firului, Marius nu era doar un dispecer.

Era omul care știa să asculte. Omul care știa să calmeze. Omul care știa să fie acolo, chiar și atunci când nimeni nu-l vedea.

În semn de respect și recunoștință pentru întreaga activitate, a primit o diplomă din partea comenzii inspectoratului, iar colegii de tură și din dispecerat i-au oferit un suvenir, ca simbol al aprecierii și al legăturii care rămâne dincolo de uniformă.

Îți mulțumim, Marius, pentru profesionalism, pentru calmul oferit atunci când alții aveau nevoie de el mai mult ca oricând, pentru tot ce nu s-a văzut, dar s-a simțit. Îți dorim ca această nouă etapă din viața ta să fie trăită cu liniște, bucurie și timp pentru tine și cei dragi. Respect și recunoștință!” a transmis ISU Sibiu

