accident grav la agârbiciu: două victime inconștiente / video, foto

Polițiștii și pompierii sibieni au intervenit marți la un accident grav produs lângă Agârbiciu. Două persoane sunt rănite și în stare de inconștiență.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

UPDATE

Cele trei victime au fost extrase din mașini. O minoră în vârstă de 15 ani este conștientă, dar are multiple traumatisme. Doi bărbați în vârstă de 51, respectiv 45 de ani, sunt inconștienți, în stop cardio-respirator. În aceste momente se aplică manevre de resuscitare.

Traficul este blocat total.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Accidentul de circulație s-a produs pe DN14, între localitățile Agârbiciu și Seica Mare. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje medicale, de pompieri și polițiști. Trei persoane sunt încarcerate, iar două sunt inconștiente.

„La fața locului sunt mobilizate trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, una de stingere și o ambulanță SAJ. Din primele informații trei persoane sunt încarcerate, două în stare de inconștiență”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Traficul este îngreunat, se circulă alternativ.

Revenim cu detalii!