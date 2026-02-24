accident pe nicolae iorga în sibiu: trafic îngreunat

Un accident rutier s-a produs marți pe strada Nicolae Iorga din municipiul Sibiu. Traficul în zonă este îngreunat.

Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație, produs pe strada Nicolae Iorga din municipiul Sibiu, în zona Cedonia. Traficul este îngreunat la ora 12:50, iar în zonă se circulă alternativ.

„Două persoane au avut nevoie de asistență medicală. Echipajul SMURD a preluat un tânăr în vârstă de 26 de ani care a suferit un traumatism la mâna. Aceasta este transportat la UPU Sibiu conștient. Cealaltă victimă un bărbat de 79 de ani a fost preluat de echipajul SAJ”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

Revenim cu detalii!

