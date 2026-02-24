alertă maximă în serbia: președintele țării, ținta unui asasinat
Aleksandar Vucic, Serbia's president, at the European Political Community (EPC) summit in Copenhagen, Denmark, on Thursday, Oct. 2, 2025. The UK will no longer automatically allow refugees granted asylum to stay indefinitely or reunite with their families, as Prime Minister Keir Starmer seeks to curb the incentives for migrants crossing the English Channel. Photographer: Nichlas Pollier/Bloomberg via Getty Images

Autoritățile sârbe au dejucat o presupusă tentativă de asasinat asupra președintelui Serbiei, Aleksandar Vučić, vizându-i și rudele apropiate.

Două persoane au fost arestate în acest context, suspectate că intenționau să răstoarne administrația actuală.

Cei doi suspecți, în vârstă de 43 și 51 de ani, au fost reținuți în noaptea de luni spre marți la Kraljevo, în sudul Serbiei. Ancheta indică faptul că, între decembrie 2025 și februarie 2026, aceștia ar fi planificat o schimbare violentă a ordinii constituționale, achiziționarea de arme și atacarea președintelui, a soției și copiilor săi, precum și a membrilor Ministerului de Interne.

Aceasta reprezintă una dintre cele mai grave tentative de destabilizare a Serbiei în ultimii ani.

Ultima oră