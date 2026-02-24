alertă maximă în serbia: președintele țării, ținta unui asasinat

Autoritățile sârbe au dejucat o presupusă tentativă de asasinat asupra președintelui Serbiei, Aleksandar Vučić, vizându-i și rudele apropiate.

Două persoane au fost arestate în acest context, suspectate că intenționau să răstoarne administrația actuală.

Cei doi suspecți, în vârstă de 43 și 51 de ani, au fost reținuți în noaptea de luni spre marți la Kraljevo, în sudul Serbiei. Ancheta indică faptul că, între decembrie 2025 și februarie 2026, aceștia ar fi planificat o schimbare violentă a ordinii constituționale, achiziționarea de arme și atacarea președintelui, a soției și copiilor săi, precum și a membrilor Ministerului de Interne.

Aceasta reprezintă una dintre cele mai grave tentative de destabilizare a Serbiei în ultimii ani.