aproape 70 de tentative de suicid înregistrate la sibiu: depresia și alcoolul, printre principalele cauze

Statisticile furnizate de Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu conturează un tablou îngrijorător al sănătății mintale în județ. De la începutul anului 2025 și până în prezent, 65 de persoane au ajuns la Urgențe după ce au încercat să își curme viața. Printre aceștia, șapte sunt minori. Dincolo de cifre, dramele de pe strada Oștirii, din Hipodrom sau Veștem ne reamintesc că lupta împotriva suicidului este o responsabilitate colectivă.

De cele mai multe ori, riscul nu se strigă, ci se șoptește prin schimbări subtile. Este concluzia medicilor sibieni care se confruntă zilnic cu „epidemia tăcută” a disperării. Din ianuarie 2025, Camera de Gardă a Spitalului de Psihiatrie a înregistrat un flux constant de pacienți aflați la granița dintre viață și moarte.

Cine sunt cei mai vulnerabili sibieni?

Analiza profilului sociodemografic indică o vulnerabilitate crescută la bărbații peste 45 de ani, singuri, divorțați sau văduvi, adesea șomeri și proveniți din familii disfuncționale. Riscul este potențat de prezența unei boli cronice, de istoricul de încercări multiple, dar și de contextul economic dificil.

„Suicidul este o urgență psihiatrică majoră — este imposibil de prevăzut, dar există multe semne de avertizare care pot fi decelate. De multe ori, riscul nu se strigă, ci se șoptește prin schimbări subtile”, explică specialiștii din cadrul spitalului. Aceștia subliniază că semnele pot include verbalizarea dorinței de a muri, sentimente de vinovăție sau rușine extremă și percepția de a fi o povară pentru ceilalți.

În plan afectiv, persoana resimte un gol interior, lipsa speranței sau a unui motiv de a trăi, tristețe marcată, anxietate sau chiar furie. „Schimbările de comportament precum elaborarea unui plan sau căutarea unor modalități de a muri, retragerea din cercul de prieteni, gesturi de rămas bun, exproprierea de bunuri sau redactarea unui testament reprezintă factori de alarmă majori”, mai avertizează medicii.

Tragediile care au marcat Sibiul

Aceste date statistice capătă un chip atunci când ne amintim de cazul elevei de 13 ani de la Școala „Nicolae Iorga”, care în august 2025 s-a sinucis într-un apartament de pe strada Oștirii. Directoarea școlii, Renet-Liliana Marin, o descria ca pe un copil silitor, care nu a creat niciodată probleme: „Fetița învăța bine, era o elevă bună, nu ne-a creat niciodată probleme. Tot ce v-as spune eu despre performanțele ei școlare este nesemnificativ vizavi de tragedie”. (detalii aici)

În aceeași notă tragică, în august 2025, un tânăr de 18 ani pe nume Mihai s-a aruncat de la etajul 10 în Hipodrom III, după ce a aruncat pe geam monitorul și tastatura, strigând disperat nume de fete. „Îl știam din vedere, ne salutam în lift. Era respectuos, nu se vedea că are probleme”, spunea atunci o vecină șocată.

Citește și- Mărturiile vecinilor tânărului de 18 ani care s-a aruncat de la etajul 10. „Păcat de el. Era un băiat respectuos” / foto video

Recent, pe 2 februarie 2026, o altă tânără de 18 ani a fost salvată de polițiști pe strada Croitorilor, după ce o rudă a sunat la 112. Tânăra a fost preluată imediat de un echipaj de poliție și predată personalului medical de la Psihiatrie. (deatlii aici)

Prevenția: O responsabilitate colectivă, nu doar medicală

Specialiștii Spitalului de Psihiatrie insistă că lupta împotriva suicidului se câștigă prin solidaritate: „O comunitate care educă, care nu stigmatizează și care oferă o mână întinsă celui aflat în suferință este cea mai eficientă plasă de siguranță, pentru că această luptă se câștigă prin solidaritate, nu doar prin protocoale medicale”.

Aceștia recomandă solicitarea ajutorului imediat ce resursele interioare par epuizate. Persoanele se pot adresa serviciului ambulator, camerei de gardă sau chiar medicului de familie. „O întrebare directă și blândă – ‘Te-ai gândit să-ți faci rău?’ – poate deschide ușa salvării, nu să o închidă. Există întotdeauna o alternativă la durere, iar primul pas este să permiți cuiva să te asculte. Nu ești singur și nu trebuie să porți această greutate de unul singur”, este mesajul plin de empatie transmis de echipa medicală a spitalului.