au apărut primele mărțișoare pe bălcescu: cele handmade și cele de 3 lei, la mare căutare / foto video

Primele mărțișoare au apărut marți pe Pietonala Nicolae Bălcescu. Cei mai mulți comercianți încă își aranjau standurile la orele dimineții, însă au fost și vânzători pregătiți să își întâmpine primii clienți.

Ziua de Dragobete a fost prima în care comercianții și producătorii de mărțișoare și-au făcut apariția pe artera principală din centrul Sibiu. Turiștii și sibienii s-au oprit deja în dreptul standurilor, unde au cumpărat primele mărțișoare și aranjamente.

Cum pășești pe Pietonala Nicolae Bălcescu, dinspre Farmacia 24, printre primele standuri se află cel al Ramonei, cu aranjamente din ciulini. Alături de fiica sa cea mare, aceasta vinde buchete unicat, care atrag atenția trecătorilor. Prețurile diferă în funcție de dimensiunea buchetului ales.

„Am pregătit aranjamente și buchete din ciulini. O jumătate de oră durează să realizez un astfel de aranjament. Suntem aici începând de azi până în data de 1 martie. Au început să vină oameni, s-au uitat, au cumpărat. Avem buchete de la 35 de lei și pot ajunge la 55 de lei cele mari, însă buchetele mai micuțe rămân cele mai căutate”, a spus Ramona.

Un alt comerciant, Constantin, a venit cu mărțișoare tocmai din Râmnicu Vâlcea. „Avem tot felul de mărțișoare, inclusiv lucrate manual. Vin oamenii, se uită, dar deocamdată nu cumpără, e prea devreme. Prețurile sunt accesibile și încep de la 2-3 lei. Cele mai ieftine sunt și cele mai căutate. Până pe 8 martie mă găsiți la tarabă”, a spus acesta.

Mărțișor în formă de cruce: „O rușine”

La unul dintre standuri au fost expuse și mărțișoare în formă de cruce din lemn, fapt care a stârnit controverse în rândul cumpărătorilor. Un sibian a criticat inițiativa. „Nu se poate așa ceva, mărțișor în formă de cruce. O mare rușine”, a spus acesta.

În schimb, turiștii străini au fost atrași de mărțișoarele realizate din fimo, în forme de fluturi, ghiocei, lebede, flori sau pisici, apreciind originalitatea și diversitatea ofertelor expuse pe Pietonala Nicolae Bălcescu.

Prețuri de la doar 3 lei

Prețurile au rămas la nivelul anilor trecuți, comercianții spunând că nu au majorat costurile. „Urmează 1 martie și vă așteptăm să cumpărați un mărțișor frumos. Avem prețuri accesibile, între 3 și 15 lei. Toate mărțișoarele se caută, iar brățările sunt foarte apreciate. Ghiocelul, mămăruța și trifoiul se vând bine. Avem și broșe care sunt căutate și sperăm să fie un sezon bun”, a declarat Camelia, comerciantă de mărțișoare de peste 15 ani.

Un alt vânzător a precizat că cele mai bine vândute produse rămân mărțișoarele handmade.

Pe lângă modelele clasice, la standuri se găsesc și buchete de trandafiri din săpun cu 25 de lei, bijuterii suflate în aur, broșe în formă de scoică cu perlă, mărțișoare „gotice” cu pene negre, dar și mărțișoare cu personaje îndrăgite precum Stitch sau din animația Frozen.