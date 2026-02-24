cisterna cu gaz, răsturnată pe dn1 la scoreiu, repusă pe roți după aproape 10 ore: șoferul a luat amendă / foto video

Autocisterna implicată în evenimentul rutier de luni seara, 23 februarie, a fost ridicată de pe partea carosabilă cu ajutorul a două macarale, intervenția desfășurându-se fără incidente.
După ce operațiunea s-a încheiat, cisterna a fost transportată în extravilanul localității Scoreiu. Pe parcursul zilei de marți, urmează să ajungă o altă autocisternă, pentru transferul încărcăturii.
CITEȘTE ȘI:Alertă pe DN1 la Scoreiu: cisternă cu gaz răsturnată. Oamenii din zonă evacuați din locuințe / video
Până la sosirea acesteia, zona va fi supravegheată preventiv de o autospecială de pompieri, pentru a elimina orice risc.
În urma verificărilor efectuate la fața locului, autoritățile au constatat că nu au existat scurgeri semnificative de carburant.
Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 3.037 lei.
Ultima oră
- Aproape 70 de tentative de suicid înregistrate la Sibiu: depresia și alcoolul, printre principalele cauze acum 6 minute
- Accident pe Nicolae Iorga în Sibiu: trafic îngreunat acum 7 minute
- Mai mulți angajați ai Prefecturii Sibiu în pericol să fie concediați. Subprefect: „Există o temere” acum 16 minute
- Dr. Liviu Bălan preia și conducerea Aumovio Sibiu la un an după numirea ca director general al companiei in România acum 40 de minute
- Viitorii soldați de la Sibiu se specializează în acordarea primului ajutor / foto acum 52 de minute