cod galben de vânt puternic în județul sibiu: în anumite zone este cod portocaliu

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări pentru intervalul 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00, vizând precipitații, vânt puternic și viscol, polei și ghețuș.
În județul Sibiu, marți și miercuri se vor înregistra intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h în zonele joase și de peste 80 km/h în zona montană. În zonele înalte, viscolul va reduce vizibilitatea, iar autoritățile recomandă prudență în trafic și evitarea deplasărilor neesențiale.
Fenomene vizate
- Precipitații: moderate cantitativ, predominant ploi, local lapoviță, ninsoare și măzăriche. Cantitățile de apă vor ajunge la 10–15 l/mp, iar în Carpații Meridionali și de Curbură 15–30 l/mp. Se va depune strat nou de zăpadă de 10–30 cm, în funcție de altitudine.
- Vânt: intensificări locale de 40–70 km/h în zonele joase și de 70–100 km/h la munte, cu viscol puternic și vizibilitate redusă, mai ales la altitudini de peste 1500–1700 m.
- Polei și ghețuș: izolat, în zonele afectate de precipitații mixte.
Zone afectate
- Carpații Meridionali și de Curbură: strat de zăpadă consistent, viscol puternic, vizibilitate redusă sub 50 m la altitudini mari.
- Carpații Occidentali: local, intensificări ale vântului și depunere de zăpadă viscolită.
- Restul țării: ploi și intensificări ale vântului, local 50–70 km/h, vizibilitate redusă pe drumuri.
Coduri emise
- Cod galben: vânt puternic, strat de zăpadă, polei și ghețuș în zonele montane și în jumătatea de est a țării.
- Cod portocaliu: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m la altitudini mari în Carpații Meridionali și de Curbură.
ANM avertizează că fenomenele pot evolua rapid și va actualiza mesajele prin avertizări pentru fenomene severe imediate.
