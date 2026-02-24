fc hermannstadt a pus la vânzare bilete pentru partida cu fc botoșani

FC Hermannstadt a pus la vânzare online biletele pentru ultimul meci acasă din sezonul regular, cel cu FC Botoșani, programat vineri, 27 februarie, de la ora 17.00.

Biletele pentru meciul FC Hermannstadt – FC Botoșani sunt disponibile pe platforma Bilete.ro, la prețuri normale. Astfel, costul tichetelor diferă în funcție de sector, după cum urmează: 20 lei la Peluză, 40 lei la Tribuna 2 și 50 de lei la Tribuna 1.

Copiii sub 6 ani au intrarea gratuită, dar nu au loc alocat, așa că este recomandat să stea în brațele părinților. La această partidă vor fi puse în vânzare bilete pentru elevi și studenți cu reducere de 50% la Peluza Nord a Stadionului Municipal Sibiu, doar la casa de bilete. Acestea se vor elibera în baza carnetului de elev sau student, vizat pe anul în curs.

Adulții care însoțesc copiii pot achiziționa bilete la prețul de 20 lei lângă minor. Biletul va fi verificat cu documentele în baza cărora au fost achiziționate la punctele de acces.

Începând de miercuri, biletele se vor vinde și fizic, la casa de bilete a Stadionului ”Municipal”.

Cu 7 puncte din 14 meciuri la Sibiu, FC Hermannstadt este cea mai slabă echipă din campionat la meciurile de acasă. Trupa lui Dorinel Munteanu ocupă locul 15 în clasament, cu 17 puncte din 28 de partide și este tot mai amenințată de retrogradarea directă.

Program casa de bilete / Stadionul Municipal Sibiu:

-Miercuri, 25 februarie, între 15-19

-Joi, 26 februarie, între 15-19

-Vineri, 27 februarie, ziua meciului, de la ora 14.