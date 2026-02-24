fenomen rar pe cerul nopții: șase planete vizibile simultan

La sfârșitul lunii februarie, cerul va oferi un spectacol rar: șase planete se vor alinia, iar majoritatea vor fi vizibile cu ochiul liber, într-un fenomen astronomic cunoscut sub numele de „parada planetelor”.

Potrivit NASA, de obicei observatorii pot vedea doar două sau trei planete după apus. Alinierea a patru sau cinci planete este mai puțin frecventă și apare la câțiva ani. În 2024, cerul a fost martor la aliniamente de șase și chiar șapte planete.

Conform Mediafax, sâmbătă, 28 februarie, Mercur, Venus, Jupiter și Saturn vor fi vizibile fără instrumente speciale, dacă cerul va fi senin. Uranus și Neptun vor putea fi observate doar cu binoclul sau telescopul, precizează AP.

Pentru o vizionare optimă, ieșiți afară la aproximativ o oră după apus, departe de clădiri înalte și copaci care ar putea obstrucționa vederea. Priviți spre vest: Mercur, Venus și Saturn se vor afla aproape de orizont, iar Jupiter, împreună cu Uranus și Neptun, vor fi mai sus pe cer.

Sara Mazrouei, om de știință planetar la Humber Polytechnic din Canada, explică: „Dacă strălucește, este o stea. Dacă nu strălucește, este o planetă.”

Fenomenul ar trebui să fie vizibil pe parcursul weekendului și în zilele următoare, până când Mercur se va retrage sub orizont. NASA reamintește că cel puțin o planetă strălucitoare poate fi observată în majoritatea nopților.

Emily Elizondo, om de știință planetar la Michigan State University, adaugă că privitul planetelor ne conectează cu astronomii din secolele trecute: „Astronomii antici înțelegeau universul doar uitându-se la stele și planete, ceea ce putem face și noi astăzi.”

