filtre de poliție pe dn1, în județul sibiu: polițiștii verifică toate mașinile

Astăzi, 24 februarie, între orele 11:00 și 15:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, împreună cu polițiști de ordine publică, vor desfășura acțiuni de prevenire și control pe DN 1, în zonele identificate cu risc ridicat de accidente rutiere.

La acțiuni vor participa și reprezentanți ai instituțiilor partenere cu atribuții în siguranța rutieră. Scopul intervențiilor este reducerea riscului de accidente și asigurarea unui climat de siguranță pentru toți participanții la trafic, inclusiv pentru șoferii aflați în tranzit pe această arteră intens circulată.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule preventiv, să respecte normele rutiere și să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic.