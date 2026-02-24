focar de pestă porcină africană într-un sat din sibiu: 30 de porci vor fi eutanasiați

Ieri, 23 februarie, la sediul Instituția Prefectului – Județul Sibiu a avut loc ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Sibiu, convocată ca urmare a confirmării unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație din localitatea Ghijasa de Sus, comuna Alțâna.

În cadrul întâlnirii a fost adoptată decizia de aprobare a Planului de măsuri pentru controlul bolii, după confirmarea oficială a virusului în gospodăria afectată.

Boala, confirmată de laborator

Potrivit datelor prezentate în ședință, în seara zilei de 19 februarie 2026, medicul veterinar de liberă practică împuternicit din cadrul CSV Alțâna a fost notificat de proprietarul exploatației cu privire la îmbolnăvirea a două suine, un mascul și o femelă, în vârstă de 7 luni.

În urma examenului anatomopatologic au fost identificate leziuni specifice pestei porcine africane, cianoză la nivelul urechilor, lichid sanguinolent în cavitatea abdominală, splenomegalie, adenită hemoragică, hemoragii echimotice la nivel renal și hemoragii pe mucoasa gastrică.

Diagnosticul a fost confirmat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu (DSVSA Sibiu), prin buletinul de analiză nr. 10430 din 20 februarie.

30 de porci vor fi sacrificați

În exploatația afectată au fost identificate 30 de capete suine – porc gras. Autoritățile au decis uciderea tuturor animalelor, urmată de neutralizarea cadavrelor, operațiune programată pentru data de 23 februarie 2026, sub supraveghere sanitar-veterinară.

Evaluarea animalelor în vederea acordării despăgubirilor se va realiza conform Hotărârea Guvernului nr. 1214/2009, privind metodologia de stabilire și plată a despăgubirilor pentru animalele ucise în vederea lichidării focarelor de boli transmisibile.

Zone de protecție și supraveghere

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și actele subsecvente, au fost stabilite:

o zonă de protecție pe o rază de minimum 3 kilometri în jurul focarului, la nivelul localității Ghijasa de Sus;

o zonă de supraveghere pe o rază de minimum 10 kilometri, care include și zona de protecție, cuprinzând localitățile Mihăileni, Moardăș, Metiș, Alma Vii, Zlagna, Ighișu Vechi, Vecerd, Bârghiș, Benești, Răvășel, Alțâna, Nocrich, Ghijasa de Jos și Sălcău.

Restricții severe în zona afectată

În zona de restricție sunt impuse măsuri stricte, printre care:

interdicția circulației porcilor din și către exploatațiile aflate în zona de restricție;

interzicerea târgurilor, piețelor și expozițiilor cu porcine;

interdicția colectării și circulației materialului seminal;

interzicerea circulației cărnii, produselor din carne, organelor, dejecțiilor, așternutului și pieilor provenite de la porci;

implementarea măsurilor de biosecuritate și dezinfecție la intrările și ieșirile din exploatații;

efectuarea recensământului exploatațiilor cu suine și examinarea clinică a porcinelor din zonele de protecție și supraveghere.

De asemenea, exploatația afectată a fost pusă sub sechestru sanitar-veterinar, fiind interzisă scoaterea animalelor, furajelor și dejecțiilor.

Dezinfecție și măsuri operative

Curățenia și dezinfecția sunt realizate sub coordonarea medicului veterinar oficial, folosindu-se produsul Virkon S în concentrație de 1%. Prima dezinfecție a fost efectuată în data de 23 februarie 2026.

Fondurile necesare gestionării focarului sunt asigurate din bugetele instituțiilor implicate – DSVSA Sibiu și Unitatea Locală de Sprijin Alțâna – iar personalul implicat provine din cadrul acestor structuri.

Autoritățile fac apel la crescătorii de suine din zonă să respecte cu strictețe măsurile impuse pentru a preveni extinderea focarului.