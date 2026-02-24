Guvernul României a adoptat pachetul administrativ elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care prevede reducerea aparatului bugetar cu 6.409 posturi, accelerarea descentralizării și reguli mai stricte pentru persoanele cu datorii către autoritățile locale.

Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, măsurile urmăresc realizarea unei descentralizări mai rapide și eficientizarea administrației publice.

Reduceri de personal în administrație

Conform noilor prevederi, vor fi desființate 6.409 posturi, atât ocupate, cât și vacante. Numărul angajaților din administrația publică centrală va scădea cu 10%, cu excepția personalului din educație, cultură, apărare, ordine publică, spitale și serviciile de ambulanță.

Începând cu anul 2027, autoritățile locale vor trebui să desființeze 30% din totalul posturilor, ocupate și vacante. Pentru anul 2026, acestea vor putea decide temporar dacă reduc efectiv posturile sau doar cheltuielile salariale.

De asemenea, numărul posturilor din cabinetele miniștrilor și ale demnitarilor aleși va fi redus semnificativ.

Permisul suspendat pentru amenzi neplătite

Noua legislație introduce măsuri mai stricte pentru datornici. După o perioadă de grație de 90 de zile, amenzile de circulație neplătite pot duce la suspendarea temporară a permisului de conducere, proporțional cu suma datorată.

Astfel, pentru o datorie de 50 de lei, suspendarea ar putea fi de o zi, iar pentru 500 de lei, de 10 zile. Permisul nu va fi reținut fizic, însă valabilitatea sa va fi suspendată temporar.

Totodată, atât vânzătorul, cât și cumpărătorul unui imobil sau autovehicul vor trebui să facă dovada achitării datoriilor către autoritatea locală.

Puteri mai mari pentru primării

Pachetul administrativ oferă autorităților locale competențe extinse. Primăriile vor putea decide relocarea sălilor de jocuri de noroc la marginea localităților sau chiar interzicerea acestora pe teritoriul administrativ.

De asemenea, unele proceduri vor fi simplificate, iar primăriile nu vor mai avea nevoie de aprobarea autorităților centrale pentru anumite demersuri, urmând să se adreseze prefecturii pentru atestarea domeniului public.

Transferul unor imobile din proprietatea statului către unitățile administrativ-teritoriale va fi simplificat, inclusiv pentru clădirile neînscrise în cartea funciară, cu condiția înscrierii în maximum trei ani.

Autoritățile locale vor putea prelua imobile abandonate și le vor putea utiliza pentru creșe, cabinete medicale sau grădinițe.

Acces mai ușor la proiecte și organizare de evenimente

Procedurile pentru organizarea de evenimente și pentru închirierea de spații către producători locali vor fi simplificate, pentru a elimina situațiile în care costurile depășeau veniturile obținute de primării.

În localitățile cu deficit de personal, un specialist în proiecte va putea lucra cu jumătate de normă în două primării.

Guvernul susține că noul pachet administrativ va duce la un aparat de stat mai suplu și la servicii publice mai eficiente pentru cetățeni.