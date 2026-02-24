guvernul face concesii: instituțiile de cultură, muzeele și bibliotecile scapă de reducerile de personal și cheltuieli

Instituțiile publice de cultură aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale sau a ministerului de resort nu vor fi afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor și a personalului prevăzute în pachetul de reformă administrativă adoptat de Guvern.

Ministerul Culturii a transmis marți seara că observațiile formulate în procesul de consultare au fost preluate, astfel încât muzeele, bibliotecile, colecțiile publice și celelalte instituții culturale nu intră sub incidența reducerilor anunțate pentru alte structuri ale administrației publice.

Totodată, potrivit noilor reglementări, comasarea compartimentelor-suport nu va fi aplicată în instituțiile publice de cultură.

Fond nou pentru regenerarea patrimoniului

Guvernul a decis și instituirea unui Fond de regenerare locală, destinat susținerii patrimoniului cultural construit. Acesta poate fi constituit în cotă de până la 5% din veniturile proprii încasate în anul anterior și va fi la dispoziția consiliilor locale, județene și a Consiliului General al Municipiului București.

Sumele din fond pot fi utilizate pentru prezervarea clădirilor cu valoare culturală, istorică și arhitecturală. Pe parcursul anului, fondul poate fi suplimentat din credite bugetare disponibile până la finalul exercițiului bugetar.

Impactul legii salarizării

Ministerului Culturii îi revine obligația de a iniția măsuri pentru diminuarea impactului legii salarizării unitare asupra bugetelor publice.

Ministrul Culturii, Demeter András István, a precizat că o propunere care viza posibilitatea ca muzeele, colecțiile publice și bibliotecile să poată completa indemnizația pentru titlul științific de doctor din veniturile proprii nu a întrunit susținerea necesară pentru a fi adoptată.

Guvernul susține că reforma administrativă nu va afecta funcționarea instituțiilor culturale și că măsurile adoptate urmăresc protejarea și consolidarea domeniului cultural.