o sibiancă a construit ”țara lui mărțișor”: fiecare creație trece de 8 ori prin mâna mariei / foto

Pentru Maria, luna martie nu începe odată cu primii ghiocei, ci cu multe luni înainte, în atelierul ei din Sibiu. De câțiva ani, mărțișorul a devenit nu doar un simbol al primăverii, ci centrul activității sale creative. Tot ceea ce face gravitează în jurul acestui mic obiect cu șnur alb-roșu, transformat de ea într-o piesă lucrată manual, cu identitate proprie.

Născută în Gorj și stabilită de aproape 20 de ani în Sibiu, Maria și-a construit propriul univers creativ, pe care l-a numit „Țara lui Mărțișor”. Aici iau naștere sute și chiar mii de mărțișoare în fiecare sezon – cusute, pictate sau realizate din flori naturale presate.

Mărțișoare cusute, piesă cu piesă

Cele mai migăloase sunt mărțișoarele cusute manual. Fiecare model este realizat de la zero pe pânză, apoi decupat și aplicat pe un suport din sticlă sau lemn. Urmează montarea acului de broșă și atașarea șnurului tradițional. O singură piesă poate trece de mai multe ori prin mâinile ei până la forma finală, iar realizarea unui exemplar complex poate dura aproximativ o oră.

Prețurile pornesc de la 6–8 lei, însă în spatele fiecărui obiect se află un proces atent și multă răbdare.

Flori presate din vară pentru primăvara următoare

O parte dintre mărțișoare sunt realizate din flori naturale. Pregătirea lor începe încă din luna iunie, când plantele sunt culese și puse la presat. Abia toamna și iarna acestea sunt integrate în broșe cu rășină, fiecare fiind unicat prin forma și cromatica florilor.

În fiecare sezon, prin mâinile Mariei trec mii de mărțișoare. Nu sunt simple obiecte de serie, ci piese în care întreaga familie se implică.

„Am ales numele «Țara lui Mărțișor» pentru că este un tărâm al meu în care pot să-mi manifest creativitatea. Am două astfel de țări creative, în afara celei natale în care plătesc taxe: una în care cos și cealaltă în care pictez”, povestește Maria.

Vedeta anului: Mărțișorul Kendama, ideea micului Iustin

Anul acesta, Maria a mizat pe consultanța celui mai sincer critic al ei: fiul său de 10 ani. Așa a apărut „Mărțișorul Kendama”, o piesă care a devenit rapid preferata copiilor.

„M-am consultat cu el să văd cam care ar fi piața la vârsta lui. Mi-a spus clar că ar avea succes. Am făcut desenul pe lemn și am colaborat cu o altă mămică din Sibiu care are o afacere cu debitare laser pentru a tăia formele. Costă 8 lei și este foarte iubit”, spune artista.

Unde găsim mărțișoarele autentice?

Deși anul acesta nu este prezentă cu o tonetă la târgurile stradale, Maria colaborează strâns cu Muzeul ASTRA, unde produsele ei de inspirație tradițională pot fi găsite de vizitatori. De asemenea, sibienii pot comanda online, Maria ocupându-se personal de livrare și facturare.

Pe lângă mărțișoare, artista organizează și ateliere părinte-copil, dorind să transmită mai departe dragostea pentru lucrul manual. „Scopul nostru este să oferim un produs final cu amprentă personală, ceva ce nu vei găsi niciodată într-un hypermarket”, concluzionează ea.