incendiile la autoturismele electrice, noua problemă pentru isu sibiu: ,,ultimul exemplu e chiar din weekend, când a ars o mașină”

Intervențiile la incendiile de autoturisme electrice încep să devină o provocare tot mai serioasă pentru pompierii din cadrul ISU Sibiu.

Subiectul a fost adus în discuție marți, 24 februarie, în cadrul ședinței lunare a Colegiului Prefectural, unde conducerea instituției a explicat procedurile speciale care trebuie aplicate în astfel de cazuri.

Locotenent-colonelul Laurențiu Anastasiu, inspector-șef al ISU Sibiu, a precizat că incendiile la mașinile electrice implică riscuri suplimentare față de cele clasice, în special din cauza acumulatorilor.

„Suntem printre puținele județe care deținem acel container special pentru stingerea incendiilor la autovehicule electrice. În momentul în care, după incendiu, vehiculul este introdus în container, se inundă cu apă și se menține acolo timp de 24 de ore, pentru a evita reaprinderea acumulatorilor”, a declarat acesta.

Incendii greu de gestionat din cauza bateriilor

Potrivit oficialului, există numeroase cazuri la nivel internațional în care bateriile s-au reaprins la ore bune după ce incendiul fusese stins. Astfel de situații au fost raportate inclusiv în Statele Unite ale Americii, unde un acumulator a luat foc din nou chiar și după 24 de ore.

Container special pentru stingerea mașinilor electrice

Procedura presupune introducerea completă a mașinii într-un container metalic, care este ulterior umplut cu apă. Autovehiculul rămâne scufundat minimum 24 de ore, tocmai pentru a preveni reaprinderea bateriilor.

Ultimul caz, în weekend

Un astfel de incident a avut loc chiar în weekendul trecut, când o mașină electrică a luat foc.

„Am intervenit conform procedurii. Acum urmează, la nivel instituțional, să găsim soluții pentru gestionarea apei în care a stat acel autovehicul, dar vom rezolva acest aspect în cazul în care vom întâmpina dificultăți”, a mai spus Anastasiu.