mai mulți angajați ai prefecturii sibiu în pericol să fie concediați. subprefect: „există o temere”

Proiectul de lege prin care presupune reducerea cheltuielilor administrației publice centrale și locale prevede, printre altele, diminuarea cu 25% a numărului de posturi din instituțiile prefectului, stârnește îngrijorare și printre angajații Prefecturii Sibiu.

Posibila reducere a personalului din prefecturile din țară este privită cu interes, dar și cu emoții, inclusiv la Sibiu. Angajații Instituției Prefectului Județului Sibiu se tem că și-ar putea pierde locurile de muncă.

Subprefectul Florian Giubega a declarat că, în acest moment, nu există suficiente informații pentru a oferi detalii clare privind modul în care vor fi aplicate măsurile. „În momentul de față, dat fiind faptul că nu avem o situație foarte clară, nu aș vrea să dau niște răspunsuri tehnice, pentru că nu putem duce în eroare cetățenii”, a afirmat acesta.

De asemenea, reprezentanții instituției recunosc că există îngrijorări în rândul angajaților, însă transmit un mesaj de încredere. „În rândul fiecărui angajat există o temere, dar trebuie să privim cu gânduri pozitive administrația publică”, a mai spus subprefectului Florian Giubega.

Proiectul de lege ar avea scopul de „eficientizare a activității instituțiilor prefectului se propune reducerea numărului maxim de posturi cu 25%, iar ministerul coordonator al activității prefectului va emite ordinul pentru stabilirea numărului maxim de posturi și structura posturilor aferente instituției prefectului în 15 zile de la adoptarea prezentului act normativ.

Procedura de reorganizare a instituțiilor prefectului se definitivează în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.