percheziții la sibiu într-un dosar cu mașini urmărite în franța și italia: două persoane, reținute / video foto

În cursul zilei de marți, 24 februarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, au efectuat patru percheziții domiciliare în județele Sibiu și Bistrița-Năsăud.

Acțiunea face parte dintr-o anchetă privind infracțiunile de: tăinuire, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Cercetările vizează tăinuirea și înstrăinarea a două autoturisme urmărite de autoritățile din Franța și Italia, către persoane din județele Mureș și Bistrița-Năsăud, în perioada septembrie 2025 prezent. Prejudiciul estimat este de aproximativ 100.000 de euro, sumă recuperată integral de polițiști.

Unul dintre autovehicule a fost oprit și indisponibilizat pe 22 februarie 2026 de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Borș, iar celălalt a fost descoperit ulterior de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș.

În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate dispozitive electronice și înscrisuri de interes pentru anchetă. De asemenea, au fost descoperite articole pirotehnice din categoria F3, predate Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.P.J. Sibiu pentru verificări suplimentare.

Au mai fost puse în aplicare două mandate de aducere pe numele a doi bărbați, de 37 și 54 de ani, din județul Sibiu. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca bărbatul de 37 de ani să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.