premieră la sibiu: 25 de restaurante ofertă timp de o săptămână un meniu la 50 de lei

Organizația Patronală HoReCa Sibiu lansează prima ediție a Săptămânii Gastronomice Sibiu, un eveniment care promovează diversitatea culinară a orașului, ce va avea loc între 23 și 29 martie 2026.

Timp de șapte zile, sibienii și turiștii sunt invitați să descopere oferta gastronomică locală printr-un format accesibil: un set meniu format din două preparate reprezentative, la preț unic de 50 de lei, disponibil exclusiv în restaurantele participante.

Evenimentul reunește 25 de restaurante membre ale Organizației Patronale HoReCa Sibiu, care își propun să ofere publicului o experiență culinară autentică și să încurajeze explorarea scenei gastronomice locale.

”Săptămâna Gastronomică Sibiu este concepută ca o invitație la descoperire — o oportunitate pentru public de a încerca restaurante noi, de a experimenta preparate reprezentative și de a redescoperi diversitatea gusturilor din oraș, într-un format simplu și prietenos” a transmis Remus Mocanu, director executiv Organizația Patronală HoReCa Sibiu.

Cum funcționează

Fiecare restaurant participant oferă un set meniu cu două preparate reprezentative.

Meniul este disponibil la preț unic de 50 lei.

Oferta este valabilă exclusiv în restaurant, pe durata evenimentului (23–29 martie 2026).

Restaurante participante

Printre restaurantele participante se numără: Butoiul de Aur, Cabana Valea Aurie, Casa Frieda, Cofetăria Alina, Cucina di Paolo, Grădina Restaurant & Terasă, Old Lisbon, Restaurant Korona, Sia Fusion, Soul Indian Cuisine și Turtha, printre altele.

Susținerea gastronomiei locale

Organizația Patronală HoReCa Sibiu își propune prin acest eveniment să sprijine restaurantele locale, să stimuleze consumul în sectorul ospitalității și să contribuie la consolidarea identității gastronomice a orașului Sibiu. Evenimentul creează, totodată, un context comun de promovare pentru restaurante și oferă publicului o experiență accesibilă și memorabilă.

