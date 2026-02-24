preot din sibiu, șef de galerie la clubul „puma”. a inventat sloganul echipei / foto

Între cei mai înfocați susținători ai clubului Puma se numără părintele Darius Todor, fost vicecampion național la judo și deținător al centurii negre, în prezent preot la capela Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu.

Legătura sa cu clubul este una aparte, cei doi copii ai săi, Antonia și Paul, fiind printre sportivii care obțin performanțe și urcă atât Sibiul, cât și România pe podiumurile competițiilor de taekwon-do ITF.

Părintele Darius Todor afirmă că le-a insuflat copiilor pasiunea pentru sport și spiritul de echipă, bucurându-se că în cadrul clubului s-a format o adevărată familie, alcătuită din sportivi, antrenori și părinți.

În perioada școlii, Darius Todor a practicat judo, reușind să devină vicecampion național la categoria 60 kg. A fost legitimat la CSM, unde l-a avut antrenor pe Ioan Buzic, experiență care i-a consolidat convingerea că disciplina și munca susținută sunt esențiale pentru a ajunge pe podium. Este, de altfel, deținător al centurii negre la judo.

A copilărit în cartierul Vasile Aaron din Sibiu, într-o comunitate în care prietenia a avut un rol important. Timp de zece ani a trăit în Grecia, la mănăstirile de pe Muntele Athos, iar în 2007 a fost hirotonit preot. Ulterior, a predat religia în școli din Cisnădie, Jina și Avrig.

De aproximativ 15 ani slujește la capela spitalului de psihiatrie din Sibiu, unde spune că nu doar pacienții îi trec pragul, ci și angajații unității medicale, toți având nevoie de încurajare și echilibru. În același timp, îi spovedește adesea și pe sportivii clubului Puma, pe care îi descrie drept copii credincioși și încrezători, pregătiți să se roage înainte de competiții și să lupte pentru victorie.

Cu părintele în rol de lider al galeriei, „pumele” sibiene își înfruntă adversarii având parte de un sprijin vocal impresionant. Vocea care domină tribuna îi aparține părintelui Darius Todor, cel care a creat și sloganul devenit emblematic pentru club: „De voie, de nevoie, forța Puma!”