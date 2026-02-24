primăria din brădeni, obligată de instanță să reangajeze un funcționar pe care l-a dat afară 

Primăria comunei Brădeni a fost obligată de judecătorii Tribunalului Sibiu să îl reangajeze pe casierul instituției, dat afară în anul 2022 ca urmare a desființării postului pe care îl ocupa. Deși funcționarul public și-a recuperat postul în instanță, primarul a refuzat să îl repună în funcție. Omul a fost reangajat abia după ce a dat primăria în judecată pentru a doua oară.

Funcționarul public era angajat la Primăria din Brădeni încă din anul 2000 și lucra ca referent în cadrul Compartimentului Contabilitate, taxe și impozite. În 1 octombrie 2022 însă, el a fost dat afară, ca urmare a desființării postului pe care îl ocupa ca și casier al instituției. Omul s-a simțit nedreptățit, astfel că și-a căutat dreptatea în instanță.

Un funcționar concediat a dat în judecată Primăria

Bărbatul a precizat, în fața judecătorilor, că nu a fost luat prin surprindere de eliberarea din funcția publică, deoarece au existat diverse neînțelegeri anterioare cu primarul. „(…) a fost avertizat (amenințat) că urmează destituirea sa, astfel încât nu a avut cum sa evite aceasta reorganizare. A apreciat că emiterea hotărârii este un abuz, ocupând această funcție din 2000 fără niciun incident sau eveniment de natură să ducă la asemenea schimbări, chiar la desființarea postului ocupat. Mai mult, a solicitat aprobarea transferului de la compartimentul Taxe si Impozite la Registru Agricol, conform poziției 130 din lista posturilor libere, însă răspunsul a fost unul negativ, deși deține Diplomă în Științe Juridice și Administrative”, potrivit motivării de pe rejust.ro.

El a considerat că a fost vorba despre „rea credință” din partea primarului, deoarece în perioada în care postul lui a fost desființat, s-au scos la concurs alte două posturi, unul de consilier al viceprimarului, iar altul de șofer. Cu toate acestea, Primăria a rămas fără casier.

Primăria l-a acuzat de furt

Primăria a argumentat că, anterior desființării postului ocupat de funcționarul public, acesta a fost surprins de camerele de supraveghere intrând în sediul instituției, după terminarea programului de lucru, și luând acasă mai multe documente, respectiv un chitanțier, documente ce ar fi fost publicate pe rețelele de socializare. În urma acestui eveniment, Primăria a formulat o plângere penală pentru infracțiunile de violarea sediului profesional și furt calificat.

Judecătorii au decis însă că aceste acuzații nu au legătură cu cauza judecată, deoarece funcționarul nu a fost dat afară din motive disciplinare sau penale, ci i s-a desființat postul prin reorganizare.

Primăria, obligată să îl reangajeze și să îi plătească retroactiv salariile

Instanța a anulat dispoziția prin care funcționarul era dat afară și a dispus reangajarea lui pe funcția publică de execuție de referent în cadrul Compartimentului Contabilitate, taxe și impozite.

De asemenea, a obligat primăria să îl despăgubească pe funcționar prin achitarea drepturilor salariale cuvenite de la data încetării raportului de serviciu și până la reintegrarea în funcție, precum si a dobânzii legale calculată asupra sumelor datorate până la pata efectivă a acestora. Sentința a rămas definitivă în luna septembrie 2025.

Deși hotărârea a rămas definitivă, funcționarul public nu a fost reangajat, motiv pentru care a apelat din nou la Instanță. În decembrie anul trecut, el a redactat o cerere de chemare în judecată prin care a solicitat aplicarea de penalități și amenzi judiciare fiindcă nu a fost repus în funcție. „A susținut că, deși hotărârea este definitivă și executorie, debitorul nu a procedat până în prezent la reintegrarea sa în funcție, refuzând nejustificat executarea obligației stabilite prin hotărâre judecătorească”, se arată în sentința de pe rejust.ro.

Presată de chemarea în judecată, Primăria a emis, în sfârșit, o dispoziție prin care, la data de 13 februarie 2026, funcționarul să fie repus în funcție. În aceste condiții, la termenul de judecată din 18 februarie, cauza a rămas fără obiect, astfel că acțiunea funcționarului în contradictoriu cu Primăria Brădeni a fost respinsă. Chiar și așa, instituția va trebui să îi achite acestuia suma de 1.500 de lei pentru cheltuielile cu avocatul.

Primar: „Au fost mai multe probleme, mai avem un proces”

Contactat de Ora de Sibiu, primarul comunei Brădeni, Liviu Modoi, a confirmat că funcționarul și-a reluat activitatea și că, pentru moment, situația este sub control. Edilul a ținut să precizeze că decizia de a desființa postul de casier a avut la bază o serie de nereguli sesizate în activitatea angajatului, menționând totodată că litigiul dintre cele două părți continuă într-un alt dosar aflat încă pe rolul instanței.

„A fost o problemă în care noi am descoperit că a luat bani de la persoane, și-a însușit niște bani care nu erau ai lui. Au fost niște probleme, au fost persoane care au venit să își plătească impozitele și taxele, dar nu au fost înregistrate. Au fost mai multe probleme și de acolo s-a ajuns la asta. (…) El a intrat și în instituție, a luat niște acte, dar asta a fost de mult. Noi mai avem un proces pe rol, care încă nu s-a terminat, cu această speță. Momentan el s-a întors în Primărie, e totul în regulă, suntem și în Postul Paștelui, trebuie să fim mai buni. Așteptăm să vedem ce zice instanța cu celălalt proces și vom vedea”, a precizat primarul Liviu Modoi.