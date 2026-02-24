profesor universitar din sibiu, numit în conducerea fondului cultural național. ioan țiplic: „este o onoare”

Ioan Țiplic este profesor universitar doctor la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, iar recent a fost numit și membru al Consiliului de Administrație al AFCN, instituție care funcționează sub autoritatea Ministerul Culturii și care finanțează proiecte culturale din toată țara. Sibianul spune că funcția reprezintă atât o onoare, cât și o responsabilitate.

Profesor universitar și cercetător în domeniul istoriei și patrimoniului, Ioan Marian Țiplic este cunoscut pentru activitatea sa legată de protejarea și promovarea patrimoniului cultural, în special în zona Transilvaniei. Recent, sibianul a fost numit în noul Consiliul al de Administrației Fondului Cultural Național și se va ocupa de valorificare și protejarea patrimoniului.

„O onoare, dar și o responsabilitate”

Întrebat cum a primit vestea numirii, acesta a declarat că este o onoare.„Este întotdeauna o onoare să faci parte dintr-o comisie la nivel național, dar în același timp este și o mare responsabilitate. Am fost nominalizat ca reprezentant în Consiliul de Administrație al AFCN din partea Ministerului Culturii. Probabil că au contat experiența acumulată în Comisia Națională de Arheologie, implicarea în zona monumentelor istorice, dar și poziția de cadru universitar”, a spus Ioan Țiplic.

Profesorul a explicat că, deocamdată, este la început de mandat și urmează să vadă exact cum vor funcționa lucrurile în cadrul Consiliului.

„Depinde de proiectele depuse”

Rolul Consiliului nu este să aleagă direct proiectele câștigătoare, ci să stabilească direcțiile generale după care se acordă finanțările. „Nu există o poziționare din perspectiva apartenenței la un anumit oraș. Consiliul gestionează politicile generale în zona FCN. Desigur, cunosc foarte bine patrimoniul transilvănean, o zonă cu un bogat patrimoniu construit și mobil, care merită valorificat, dar totul depinde de proiectele care vor fi depuse”, a spus acesta.

Printre lucrurile pe care ar vrea să le susțină se numără promovarea patrimoniului cultural și sprijinirea unor proiecte mai mari, pe termen mai lung. „Pentru anumite proiecte mai extinse ar fi utilă o formulă de bugetare multianuală. Este un model aplicat și în alte domenii și ar putea fi adaptat și aici, pentru direcții considerate prioritare în promovarea culturală”, a mai spus profesorul universitar.

Cu alte cuvinte, unele proiecte importante ar putea primi finanțare pe mai mulți ani, nu doar pentru un singur an, ceea ce le-ar oferi mai multă stabilitate.

Activitatea de la universitate nu va avea de suferit

Întrebat dacă noua funcție îi va afecta munca de la universitate, profesorul este de părere că va avea timp să gestioneze toate proiectele cu responsabilitate. „Este un consiliu de administrație, cu atribuții specifice unui astfel de organism. Vor exista întâlniri, probabil atât fizice, la București, cât și online, așa cum se practică și în alte comisii din subordinea Ministerului Culturii. Activitatea mea la universitate și cea de cercetare nu vor fi afectate”, a mai spus sibianul

Consiliul este format din specialiști din mai multe domenii culturale din zone diferite ale țării, iar deciziile vor fi luate împreună, în funcție de prioritățile stabilite la nivel național.