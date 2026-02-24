s-a întors din mexic ca să aducă yin yoga la sibiu: diana introduce de dragobete, yoga în cuplu / foto video

După ani de studii în străinătate și experiențe inedite în comunități din Tulum sau Amsterdam, Diana Stamate s-a întors acasă pentru a preda o formă de yoga mai puțin cunoscută: Yin Yoga. De Dragobete, aceasta pregătește un eveniment senzorial unic la Sibiu, alături de partenerul său, Călin Han, îmbinând tradiția orientală cu sunetul de caval și fluier.

Diana Stamate are 33 de ani și o poveste care traversează mai multe regiuni ale țării înainte de a se stabili în Sibiu. Născută la Onești, în județul Bacău, Diana a păstrat mereu o legătură strânsă cu județul Sibiu, mama ei fiind originară din Mediaș – orașul unde și-a petrecut toate vacanțele copilăriei. După studii universitare la Cluj și o perioadă lungă în străinătate, întoarcerea în România a însemnat revenirea la rădăcini: în casa bunicilor din Mediaș, locul unde și familia ei urma să se relocheze. ,,Transilvania mereu m-a chemat” adaugă Diana.

În 2015, pe când era studentă cu bursă Erasmus în Olanda, s-a lovit de dificultățile adaptării la un nou sistem educațional și o cultură diferită. Starea ei emoțională de atunci a împins-o să caute alternative pentru relaxare și regăsire.

Drumul de la universitățile din Olanda, la plajele din Mexic

„Prima dată am aflat de Qigong la sala de sport a universității. Am rezonat imediat cu filozofia chineză și acupunctura, iar apoi am început să practic yoga. Am simțit schimbări mari: energie, claritate și focus”, povestește Diana. Această pasiune a condus-o, în 2018, către prima formare oficială în Portugalia, unde a studiat stilurile active (Vinyasa și Ashtanga).

Însă adevărata chemare a fost Yin Yoga, un stil mai lent, centrat pe introspecție. După ce a lucrat în corporații din Olanda, unde a ajutat angajații să prevină burnout-ul prin tehnici de respirație și mindfulness, Diana a ales libertatea. A petrecut șase luni în Mexic, predând yoga într-un resort din Tulum, înainte de a decide că este timpul să „dea o șansă” României.

„În Olanda am simțit că am învățat tot ce aveam de învățat. M-am întors la Sibiu fără un plan, dar cu dorința pură de a da mai departe lecțiile mele”, spune tânăra.

Ce este Yin Yoga și de ce „doare” uneori prezența?

Spre deosebire de stilurile de yoga care pun accent pe mușchi și forță fizică, Yin Yoga este o practică modernă, adaptată stilului de viață occidental, care lucrează cu țesuturile moi (ligamente, fascie) și cu meridianele energetice.

„Este o practică lentă. Se stă într-o poziție între 2 și 5 minute. Scopul este relaxarea sistemului nervos parasimpatic – acea stare de rest and digest. Într-o societate învățată să facă mereu ceva, să fie mereu în alertă, să stai pur și simplu și să observi ce simți este o adevărată provocare”, explică Diana. Ea subliniază că în timpul claselor apar adesea eliberări emoționale puternice, deoarece „stocăm amintiri și traume în celulele noastre, iar Yin Yoga le scoate la suprafață”.

Sibienii, între reticență și dorința de bine

De când a revenit în țară, Diana a format o comunitate la Mediaș, iar din 2024 s-a extins și în Sibiu. Deși recunoaște că sibienii sunt mai reticenți comparativ cu publicul din Amsterdam, ea observă o deschidere tot mai mare în rândul generației 30+, dar și surprize plăcute din partea persoanelor de 60 de ani care caută echilibrul.

„Lumea încă nu e pregătită peste tot să fie prezentă cu sine însăși. E mult mai ușor să fugim de emoții decât să le simțim. Dar yoga este pentru oricine, indiferent de forma corpului”, afirmă instructoarea.

Un Dragobete atipic: Yoga în pereche

Marți, începând cu ora 18:30, Diana organizează un atelier special dedicat iubirii la sediul Introsfera, situat pe strada Liviu Rebreanu, nr. 22. Conceptul este unul inedit: Yin Yoga în pereche, urmată de o „baie de sunete” care ne reconectează la rădăcinile noastre.

„Nu putem oferi iubire dacă nu avem față de noi înșine. Vom face stretching în duo, folosind greutatea partenerului, un moment de maximă conexiune și siguranță. Iar la final, pentru că mi-am dorit un element arhaic, l-am invitat pe partenerul meu, Călin Han”, spune Diana.

Momentul de integrare de la finalul clasei va fi acompaniat de instrumente tradiționale românești – fluier, caval și fluier dublu – mixate cu toba șamanică și bolurile tibetane. Este o fuziune între Orient și Occident, menită să proceseze tot impactul emoțional al practicii.

Evenimentul se desfășoară cu un număr limitat de locuri, în prezent mai fiind disponibile doar ultimele 3 locuri pentru cei care vor să experimenteze o altfel de celebrare a Dragobetelui.