se încălzește vremea în românia: după frig, urmează săptămâni mai calde

Vremea începe să se încălzească în următoarele săptămâni, iar prima săptămână de primăvară aduce temperaturi peste normalul perioadei în majoritatea regiunilor.

În același timp, ploile vor fi, în general, deficitare, potrivit datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie.

În intervalul 23 februarie – 2 martie, care include ultima săptămână de iarnă și primele două zile din martie, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele specifice perioadei în regiunile sud-estice. În vestul țării, temperaturile vor fi ușor mai ridicate, iar în restul teritoriului se vor situa, în general, în jurul mediilor climatologice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile nordice, în timp ce în sud se vor înregistra cantități de precipitații sub normal. În celelalte zone, nivelul precipitațiilor va fi apropiat de cel obișnuit pentru acest interval.

În săptămâna 2 – 9 martie, temperaturile medii vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, cu abateri pozitive mai accentuate în vest și nord-vest. Pentru aceeași perioadă, meteorologii estimează precipitații deficitare la nivelul întregii țări.

Pentru intervalul 9 – 16 martie, temperatura medie a aerului va fi apropiată de normal în cea mai mare parte a teritoriului. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vest, iar în restul regiunilor se vor situa în jurul mediilor specifice perioadei.

În săptămâna 16 – 23 martie, mediile valorilor termice vor fi ușor peste cele normale, în special în regiunile intracarpatice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal în toate regiunile țării.

