sibianca elena lotrean pe lista scurtă pentru ministerul educației: ”este o funcție de luat în considerare”

Ilie Bolojan are pe masă trei nume pentru preluarea funcției de ministru al Educației. Printre persoanele luate în calcul se află profesoara Elena Lotrean.

Pe lista scurtă pentru preluarea funcției de conducere a Ministerului Educației se află Elena Lotrean, profesoara și fondatoarea Școlii Româno-Finlandeze ERI Sibiu. În discuție pentru această funcție se află economista Andreea Paul Vass și Mihai Dimian, rector al Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Elena Lotrean a declarat că, în acest moment, nu poate oferi un răspuns clar. „Deocamdată nu am nimic să vă spun. E, cu siguranță, o funcție de luat în considerare. Lăsăm lucrurile să își continue cursul normal” , ne-a declarat Elena.

Întrebată dacă ar accepta funcția de ministru al Educației și în ce condiții, fondatoarea Școlii Româno-Finlandeze ERI Sibiu nu a oferit un răspuns.

„Nu vă pot spune. E normal să te gândești la situație ca atare”, a mai declarat aceasta pentru Ora de Sibiu.

Profesor, trainer, fondator al Școlii Româno-Finlandeze ERI Sibiu

Elena Lotrean este profesor, trainer, fondator al Școlii Româno-Finlandeze ERI Sibiu și antreprenor în serie, cu peste 30 de ani de voluntariat la nivel local, național și european. Are cunoștințe ample de operațiuni în companii și organizații, publice, private, ospitalitate, resurse umane, afaceri, educație.

Cu o experiență de peste 22 de ani de formare în sectorul public, de afaceri și neguvernamental, în țară și străinătate, a fost implicată în organizații de tineret la nivel național și european. A fost președintele Confederației Europene a Cluburilor de Tineret și a contribuit activ la programele de tineret ale Comisiei Europene. A coordonat proiecte naționale și europene, a gestionat resursele umane ca lider și manager, a construit echipe și organizații. În 2004 a fondat Future Capital, o companie privată axată pe învățarea pe viață lungă și educația adulților, cultură și turism, se arată pe site-ul partiduldrept.ro.

Reamintim că Ministerul Educației a rămas fără titular de aproape două luni, după demisia lui Daniel David, la finalul lunii decembrie. În prezent, interimatul este asigurat de premierul Ilie Bolojan.