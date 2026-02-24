sibieni prinși la cerșit în cluj. o femeie din gura râului are amenzi colosale. primar: „nu am ce să îi fac”

Poliția Locală din Cluj-Napoca a depistat, anul trecut, sute de persoane care apelau la mila publicului în acest oraș. Câțiva dintre cerșetori sunt din județul Sibiu și, deși sunt amendați usturător și recurent, ei nu achită nicio sancțiune. „Amenzile intră în debit la noi”, spune primarul din Gura Râului, care a constatat că o localnică cerșește la Cluj.

Aproape 400 de persoane au fost prinse anul trecut cerșind în Cluj-Napoca, iar câteva dintre ele sunt din județul Sibiu, potrivit unui raport al Poliției Locale din acest oraș.

„Cu privire la cerșetorie au fost depistate 397 persoane majore care apelau la mila publicului și 26 minori. Persoanele minore au fost predate aparținătorilor legali sau internați în centrele specializate pentru ocrotirea acestora. Persoanele care au fost depistate apelând la mila publicului, provenind din alte localități – jud. Cluj: Sânnicoara, Apahida, Mărtinești, Tureni, Turda, Florești, Așchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Panticeu, Fodora, Florești, Huedin, Fizeșu Gherlii, Recea Cristur, jud. Mureș: Iernut, Cipău, Mica, Sâmpaul, Târgu Mureș,Târnăveni, Ogra, jud. Sălaj: Dragu, Voivodeni, Zalău, Hida, Poiana Blenchii, Romînași, jud. Sibiu: Blăjel, Gura Râului, jud. Brașov: Voila, jud. Alba: Sebeș, jud. Bihor: Marghita, jud. Bistrița Năsăud: Petru Rareș, Beclean, București, precum și din Republica Moldova: Nisporeni, Ucraina: Odesa, au fost îndrumate spre locul de domiciliu, totodată au fost făcute adrese către primăriile de domiciliu pentru luarea în evidență”, se arată în raportul Poliției Locale.

Sibienii care au cerșit pe străzile Clujului sunt din Blăjel și Gura Râului. Poliția Locală spune că a notificat primăriile din aceste comune pentru a lua persoanele în cauză în evidență.

La Gura Râului însă nu a ajuns nicio astfel de notificare. Ajung, în schimb, amenzile, care intră în debit la primărie. Sumele sunt enorme. „Nu am primit nicio notificare de la Poliția Locală din Cluj-Napoca. În schimb, am primit amenzile pe care poliția le-a dat. Ele intră în debit la noi dacă persoanele amendate nu le plătesc. Cred că este vorba despre o singură persoană de la noi care practică cerșetoria acolo. Poliția din Cluj cred că îi aplică amenzi zilnic, are debite foarte mari. Nu am datele în față acum, dar sunt amenzi în jurul sumei de 30.000 de lei”, spune Ioan Zav, primarul comunei Gura Râului.

Edilul spune că nu poate lua nicio măsură împotriva acestei persoane. Ea este amendată în altă localitate, iar toate sancțiunile ajung apoi la primărie. „Este vorba despre o persoană tânără, care nu beneficiază de ajutor social. Eu nu am ce să-i fac, nu pot recupera acele debite, pentru că persoana respectivă nu are nimic, nu are venituri. Pur și simplu ne trezim cu toate aceste amenzi. Sunt de părere că ar trebuie să fie inclusă într-un program de reabilitare. Degeaba este lăsată în stradă și amendată zilnic, fiindcă situația oricum nu se schimbă”, spune primarul din Gura Râului.