șoferiță din sibiu, ruptă de beată la volan: a bușit o mașină în coloană

Un eveniment rutier s-a produs în luni, 23 februarie, în jurul orei 13:00, în municipiul Sibiu.
O șoferiță în vârstă de 45 de ani, din Sibiu, care se deplasa cu mașina pe Calea Șurii Mari, în direcția Șura Mare, a rămas imobilizată în rampă, în zona viaductului.
Din neatenție, mașina s-a deplasat ulterior înapoi și a acroșat un alt autoturism care se afla oprit în coloană. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale.
Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceasta a fost însoțită la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.
