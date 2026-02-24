spitalele publice și serviciile de ambulanță scapă de tăierea de 10 la sută a cheltuielilor

Spitalele publice și serviciile de ambulanță nu vor fi afectate de reducerea de 10 la sută a cheltuielilor de personal, a anunțat marți seara ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după ședința de Guvern.

Decizia a fost adoptată prin Ordonanță de Urgență și vine în contextul măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare la nivelul administrației publice.

Potrivit ministrului, aplicarea unei reduceri „contabile, liniare, de 10%” în sistemul sanitar ar fi putut genera destabilizare și o criză serioasă într-un domeniu deja supus unei presiuni constante.

Ce instituții sunt exceptate

Pe lângă spitalele publice și serviciile de ambulanță, sunt exceptate de la reducerea de 10% și:

institutele de medicină legală

centrele de transfuzie

Agenția Națională de Transplant

Ministrul Sănătății a precizat că reorganizarea ministerului și măsurile de eficientizare aplicate în 2025 permit încadrarea în obiectivele de reducere a cheltuielilor fără afectarea acestor structuri esențiale.

Reforma continuă

Excluderea sistemului sanitar de la tăierile bugetare nu înseamnă renunțarea la reformă, susține ministrul. Criteriile de performanță rămân o prioritate, iar actul normativ care le reglementează este într-un stadiu avansat de elaborare.

Începând de săptămâna viitoare, Ministerul Sănătății va avea întâlniri cu sindicatele, societățile profesionale și cu Colegiul Medicilor din România pentru definitivarea detaliilor înainte de aprobarea finală.

Guvernul transmite că decizia are ca obiectiv protejarea stabilității sistemului sanitar și, implicit, a siguranței pacienților.