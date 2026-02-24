sprijin financiar pentru 2,8 milioane de pensionari: 1000 de lei în două tranșe

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat un amplu pachet de măsuri sociale care ar urma să fie aplicat diferențiat, în funcție de nivelul veniturilor.

Potrivit acestuia, există surse bugetare pentru implementarea programului, estimat la aproximativ 2,7 miliarde de lei.

Declarațiile au fost făcute luni, 23 februarie iar pachetul ar urma să vizeze circa 2,8 milioane de pensionari și peste 120.000 de familii vulnerabile.

Conform Mediafax, din totalul impactului bugetar, aproximativ 2,3 miliarde de lei ar urma să fie alocate pensionarilor, iar sub 400 de milioane de lei pentru sprijinirea familiilor cu copii.

Pentru pensionari, ministerul propune acordarea unui sprijin financiar în două tranșe egale, de câte 500 de lei, una dintre ele urmând să fie plătită în luna decembrie, perioadă cu cheltuieli mai ridicate.

Sprijinul va fi diferențiat în funcție de cuantumul pensiei:

1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri mici;

800 de lei pentru cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei;

600 de lei pentru cei cu pensii între 2.000 și 3.000 de lei.

„Este vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și de un impact bugetar de 2,3 miliarde de lei”, a precizat ministrul.

În ceea ce privește familiile vulnerabile, prima categorie vizată este cea a copiilor cu dizabilități, peste 80.000 la nivel național. Ministrul a explicat că majorările propuse sunt mai consistente, procentual, pentru familiile cu venituri mai mici.

O altă măsură anunțată este dublarea tichetelor pentru grădiniță acordate copiilor din familii foarte sărace. În prezent, valoarea acestora este de 133 de lei, condiționată de prezența la grădiniță. Ministerul propune majorarea la 266 de lei.

Aproximativ 35.000 de familii monoparentale din România, cu unu până la patru copii, au un venit mediu per adult de cel mult 366 de lei pe lună.

Ministrul Muncii a recunoscut că situația bugetară este dificilă, însă a subliniat necesitatea prioritizării celor mai vulnerabili:

„Știm că trebuie să reducem cheltuieli. Nu este nimeni absurd. Dar trebuie să prioritizăm pe cei mai năpăstuiți”.