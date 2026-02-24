tânăr din alba, prins fără permis la volan pe dn1, în județul sibiu

În cursul zilei de ieri, 23 februarie, în jurul orei 10:30, în localitatea Apoldu de Sus, polițiștii rutieri au oprit pentru control o autoutilitară condusă pe DN1.
Aceasta era condusă de un tânăr în vârstă de 21 de ani din județul Alba. Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere, fiind deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.
Cercetările continuă la nivelul Poliției Orașului Miercurea Sibiului pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale.
