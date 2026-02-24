viitorii soldați de la sibiu se specializează în acordarea primului ajutor / foto

Ieri, 23 februarie, Crucea Roșie – Filiala Sibiu a desfășurat la Școala Militară de Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică o activitate extracurriculară educațional–interactivă, menită să instruiască elevii în acordarea primului ajutor.

În cadrul exercițiului, elevii au învățat să intervină corect în caz de înec cu alimente și să aplice manevrele de resuscitare cardio-respiratorie.

Activitatea a fost practică, dinamică și extrem de utilă, oferindu-le tinerilor cunoștințe esențiale care pot face diferența în situații critice.

FOTO: Școala Militară – Comunicații, Th Inf și Ap Cibernetică