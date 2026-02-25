a fost refăcut parapetul de siguranță de pe dn1 de la scoreiu, distrus de autocisterna plină cu gaz / video

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a început lucrările de refacere a parapetului de siguranță pe Drumul Național 1, la intrarea în localitatea Scoreiu.

Acolo, acum câteva zile, o autocisternă încărcată cu gaz s-a răsturnat în afara părții carosabile. Incidentul a blocat traficul rutier mai bine de 10 ore.

„Din păcate, în această zonă suntem nevoiți să intervenim foarte frecvent din cauza accidentelor provocate de șoferii care nu respectă limita de viteză”, spun reprezentanții DRDP Brașov

Accidentul rutier a avut loc în noaptea de luni spre marți, când șoferul autocisternei încărcată cu peste 20 de tone de gaz a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat.

Echipajele de intervenție au acționat rapid pentru a asigura zona și pentru a elimina riscurile generate de scăpările de gaz. Traficul a fost reluat abia după ce autocisterna a fost repusă pe roți și tractată într-o zonă sigură.

Refacerea parapetului de protecție este esențială pentru a consolida siguranța circulației pe acest tronson și pentru a reduce riscurile unor accidente similare.