Un accident rutier șocant s-a produs în seara zilei de miercuri, 25 februarie, pe strada Octavian Goga din Șelimbăr, în apropierea intersecției cu Ion Rațiu.

Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că un copil în vârstă de 11 ani, lăsat pentru scurt timp nesupravegheat, s-a urcat la volanul autoturismului mamei sale, aflată în apropierea. Minorul ar fi pornit motorul, iar mașina s-a pus în mișcare înainte, acroșând femeia și prinzând-o între autoturism și zidul unui imobil.

La fața locului a intervenit de urgență un echipaj SMURD cu medic, care a acordat asistență medicală victimei. Femeia, în vârstă de 48 de ani, a suferit un traumatism de bazin și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.