Un accident rutier șocant s-a produs în seara zilei de miercuri, 25 februarie, pe strada Octavian Goga din Șelimbăr, în apropierea intersecției cu Ion Rațiu.
Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că un copil în vârstă de 11 ani, lăsat pentru scurt timp nesupravegheat, s-a urcat la volanul autoturismului mamei sale, aflată în apropierea. Minorul ar fi pornit motorul, iar mașina s-a pus în mișcare înainte, acroșând femeia și prinzând-o între autoturism și zidul unui imobil.
La fața locului a intervenit de urgență un echipaj SMURD cu medic, care a acordat asistență medicală victimei. Femeia, în vârstă de 48 de ani, a suferit un traumatism de bazin și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.
Ultima oră
- Accident grav în Șelimbăr: un copil de 11 ani s-a urcat la volan și și-a rănit mama acum 10 minute
- De la sudor la cel mai tânăr protopop din România: povestea impresionantă a părintelui Gafton din Avrig / foto acum 18 minute
- Selecție riguroasă de proiecte la Maratonul Internațional Sibiu: 48 selectate, iar alte 8 au fost respinse acum o oră
- Drum „dezastru” între Podu Olt și Racovița. Cratere uriașe și șoferi în pragul disperării: ”E un pericol pentru trafic” / video acum 2 ore
- Îngrijorare printre angajații Aumovio din Sibiu din cauza concedierilor: compania vine cu lămuriri importante acum 2 ore