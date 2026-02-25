alertă meteo: ploi, vânt puternic și viscol în toată țara

România se confruntă cu un val de vreme severă până joi dimineața, cu ploi, vânt puternic și ninsori la munte, care vor depune un strat de zăpadă semnificativ.

Potrivit meteorologilor, precipitațiile vor fi mai intense în nord, centru, est și sud-est. La munte și în Maramureș va ninge, în Transilvania și Moldova vor predomina ninsorile, iar în Dobrogea și Muntenia se vor alterna ploi și ninsori, cu risc de polei sau ghețuș izolat.

În Carpații Meridionali și de Curbură se estimează cantități de apă de 10–15 l/mp, cu strat de zăpadă proaspăt de aproximativ 10–15 cm. Vântul va avea intensificări la munte de 70–85 km/h, iar pe creste va sufla peste 85–90 km/h, provocând viscol și vizibilitate redusă. Temporar, intensificări ale vântului se vor înregistra și în est, sud-vest și local în centru, cu viteze de 45–55 km/h.

Potrivit Mediafax, meteorologii au emis mai multe avertizări:

Cod galben , miercuri între 10:00 și 20:00, în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură: rafale de 70–85 km/h, viscol și vizibilitate sub 100 m.

, miercuri între 10:00 și 20:00, în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură: rafale de 70–85 km/h, viscol și vizibilitate sub 100 m. Cod portocaliu , miercuri între 10:00 și 20:00, la altitudini de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură: rafale de 80–110 km/h, viscol, troienirea zăpezii și vizibilitate sub 50 m.

, miercuri între 10:00 și 20:00, la altitudini de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură: rafale de 80–110 km/h, viscol, troienirea zăpezii și vizibilitate sub 50 m. Cod galben pentru Moldova, local Transilvania, vestul și sud-vestul Olteniei și nordul Dobrogei, cu rafale de 50–70 km/h.

pentru Moldova, local Transilvania, vestul și sud-vestul Olteniei și nordul Dobrogei, cu rafale de 50–70 km/h. Cod galben , miercuri seara (20:00) până joi 8:00, în Carpații Meridionali și local Carpații de Curbură: rafale de 70–85 km/h, viscol și vizibilitate sub 100 m.

, miercuri seara (20:00) până joi 8:00, în Carpații Meridionali și local Carpații de Curbură: rafale de 70–85 km/h, viscol și vizibilitate sub 100 m. Cod portocaliu, în aceeași noapte, la altitudini de peste 1500 m: rafale de 80–110 km/h, viscol puternic și vizibilitate sub 50 m.

Românii sunt sfătuiți să evite călătoriile montane și să fie precauți în trafic, din cauza condițiilor periculoase.