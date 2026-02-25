anunț de la primăria sibiu: s-a prelungit perioada de acordare a tichetului de energie

Persoanele cu venituri reduse pot solicita până pe 31 decembrie 2026 tichetul electronic de energie, în valoare de 50 lei pe lună, destinat acoperirii parțiale a facturii de energie.

Termenul inițial al programului, 31 martie 2026, a fost prelungit prin OUG nr. 89/2025, iar categoriile de beneficiari eligibili rămân neschimbate: persoane singure cu venit net lunar de maximum 1.940 lei și familii cu venit net lunar pe membru de maximum 1.784 lei.

Cei care doresc să obțină acest sprijin pot face solicitarea:

online, depunând cererea prin intermediul aplicației web dedicată acestui tip de sprijin, EPIDS, accesând https://epids.mmuncii.ro/login și parcurgând etapele de înregistrare (ghidul complet de utilizare a aplicației poate fi găsit pe https://www.sibiu.ro/new/pdf/Ghid_EPIDS_.pdf )

în format fizic, dacă nu dețin sau nu pot utiliza mijloacele electronice, prin depunerea unei cereri în format tipărit, la oficiile poștale sau la Direcția de Asistență Socială Sibiu (DAS). Modelul de cerere poate fi accesat aici https://www.sibiu.ro/new/pdf/Cerere_sprijin_energie_si_anexa.pdf.

Atenție! Beneficiarii de Venit Minim de Incluziune nu trebuie să mai depună cerere, aceștia primind din oficiu acest ajutor.

Primăria Sibiu, prin Direcția de Asistență Socială oferă ajutor sibienilor care nu pot face singuri solicitarea prin intermediul platformei EPIDS. Din iulie 2025 până în prezent un număr 323 cereri au fost depuse cu ajutorul angajaților DAS, dintre acestea fiind în prezent eligibile 305, în urma verificărilor lunare de la nivel central.

Prin urmare, cei care doresc sprijin în solicitarea acestui beneficiu pot obține, completa și depune cererea la:

sediul DAS, de pe B-dul Victoriei nr.1-3, la Camera 2,de luni până joi în intervalul orar 08.00-15.00 și vineri în intervalul orar 08.00-12.00.

sediul Centrului Social Gușterița, de pe str. Podului nr.47A, de luni până joi în intervalul orar 08.00-14.00, iar vineri în intervalul orar 08.00-12.00.

Documentele necesare pentru depunerea cererii prin Direcția de Asistență Socială Sibiu:

– Cărțile de identitate pentru membrii familiei sau certificatele de naștere pentru copii

– Adeverință de venit (salariu) pe ultimele 6 luni anterioare lunii depunerii cererii

– Cupon de pensie pe luna anterioară depunerii cererii

– O factură de energie electrică.

Solicitanții vor primi tichetul electronic de energie începând cu luna depunerii cererii, în format electronic, la adresa de e-mail furnizată în cerere sau în format fizic la domiciliu.

Informații suplimentare se pot obține la: