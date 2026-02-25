anunț legat de prețul biletelor la concertele de la filarmonica sibiu. lupeș: ,,e un an dificil pentru toată lumea” / video

În timp ce prețurile cresc aproape peste tot, la Filarmonica de Stat Sibiu biletele rămân neschimbate, iar interesul publicului este din nou în creștere. Managerul Cristian Lupeș a explicat de ce instituția a decis să nu majoreze tarifele și cum arată revenirea spectatorilor după anii dificili marcați de pandemie și conflictul de muncă.

Miercuri, 25 februarie, a avut loc o conferință de presă privind activitatea Filarmonica de Stat Sibiu din ultimii patru ani și direcțiile de dezvoltare pentru perioada următoare. Alături de reprezentanții instituției s-a aflat managerul Cristian Lupeș, care a vorbit despre provocările recente, revenirea publicului în sălile de concert și politica de prețuri pentru anul în curs.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Publicul nu a abandonat Filarmonica în momentele dificile

Managerul a subliniat că instituția a traversat două perioade extrem de complicate în ceea ce privește prezența spectatorilor plătitori: pandemia și conflictul de muncă din interiorul instituției.

„Spectatorii plătitori au trecut prin două momente dificile în vis-a-vis de prezența lor la Filarmonică și unul dintre ele îl știți foarte bine, este pandemia, iar al doilea îl știți foarte bine. Au fost problemele legate de conflictul de muncă. Am fost foarte surprinși să vedem că, chiar și în cele mai dificile momente, și în primul amintit și în al doilea, spectatorii nu ne-au abandonat complet”, a declarat Cristian Lupeș.

Potrivit acestuia, au existat scăderi temporare ale numărului de spectatori, însă în actuala stagiune se remarcă o revenire la un nivel maxim de participare, în special la concertele noi.

La concertele simfonice regulate, jumătate din sală este ocupată prin abonamente – peste 160 deja vândute – iar restul locurilor sunt disponibile prin vânzarea liberă de bilete. „E bine să ai abonamente, că îți asiguri spectatorii. Prea multe abonamente nu-ți oferă însă șansa să-ți înnoiești publicul”, a explicat managerul, subliniind necesitatea unui echilibru între stabilitate și atragerea de noi categorii de spectatori.

Comparativ cu anii precedenți, instituția se află pe un trend de creștere.

Sala Thalia – Filarmonica

Biletele în 2026

În contextul creșterilor de prețuri resimțite la nivel național, conducerea Filarmonicii a anunțat că nu va majora tarifele pentru bilete în anul următor.

Instituția, la fel ca toate entitățile culturale similare din oraș, are obligația ca la finalul fiecărui an să transmită spre aprobare Consiliul Județean Sibiu lista de tarife practicate, inclusiv pentru bilete și închirierea sălii. Prețurile propuse pentru anul următor au rămas neschimbate.

Un bilet la concertele simfonice regulate costă 60 de lei, iar un abonament pentru întreaga stagiune ajunge la 900 de lei, acoperind toate cele 16 concerte simfonice programate.

„Nu creștem biletele, nu creștem prețul la bilete. Înțelegem că și așa este un mare efort național și toată lumea începe să sufere. Sunt o serie de industrii care suferă. Nu are sens să punem noi presiune”, a declarat managerul.

Acesta a amintit și o reflecție a lui Ioan Holender, fost manager al Opera de Stat din Viena, care spunea că publicul susține deja instituțiile culturale prin taxe, bilete și alte costuri asociate. În acest spirit, Filarmonica sibiană a decis să nu adauge presiuni suplimentare asupra spectatorilor.

„Nu mai mărim prețurile, pentru că e un an dificil pentru toată lumea”, a conchis Cristian Lupeș.

Prin menținerea tarifelor și diversificarea programelor artistice, Filarmonica de Stat Sibiu își propune să consolideze relația cu publicul fidel și să atragă noi generații în sala de concert.

Public mai tânăr, proiecte diversificate

În ultimii ani, activitatea Filarmonicii s-a diversificat considerabil, incluzând, pe lângă concertele simfonice, concerte educative și proiecte speciale. Această diversificare a dus și la o scădere a mediei de vârstă a publicului.

Evenimente precum concertele pe acoperiș sau proiectul „Vrem New Music” au atras un public tânăr și activ, fără ca acest lucru să excludă prezența unui public variat la concertele simfonice tradiționale.

„Filarmonica trebuie să aibă o abordare constantă către a-și dezvălui manifestările către publicul local. Suntem o filarmonică de importanță națională”, a punctat Lupeș.