audi-ul condus de klaus iohannis, când era primar al sibiului, s-a vândut: un colecționar a licitat 9.500 de euro

Mașina de protocol pe care fostul președinte Klaus Iohannis a condus-o pe vremea când era primar al Sibiului a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire al vehiculului marca Audi a fost de numai 1.000 de euro, dar cineva s-a arătat foarte interesat, iar mașina s-a adjudecat pentru suma de 9.500 euro.

Mașina de protocol a fost scoasă la licitație de Primăria municipiului Sibiu prin Casa de Licitații A10 by Artmark, fiind vorba despre un autoturism Audi A6 3.2 FSI. Vehiculul a avut un preț de pornire de 1.000 de euro, fiind inclus în selecția evenimentului „Time to Bid – Licitația de Ceasuri și Accesorii de Lux”. Evenimentul la care s-a licitat mașina fostului primar Klaus Iohannis a avut loc în 24 februarie, de la ora 18:00, la Palatul Cesianu-Racoviță din București, dar și online pe platforma casei de licitații.

Mașina de protocol a fostului primar Iohannis s-a vândut astfel prin licitație la prețul de 9.500 de euro. Audi-ul are doar 120.000 de kilometri, fiind fabricată în anul 2005. Ea a fost condusă doar ocazional, astfel că se află în stare foarte bună. (Imagini cu mașina, AICI)