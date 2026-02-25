cât te costă să „cumperi” un an de vechime pentru pensie în 2026

În 2026, românii care nu au acumulat suficientă vechime pentru pensionare au posibilitatea de a achiziționa retroactiv stagiul de cotizare lipsă.

Aceasta se face printr-un contract facultativ de asigurare socială încheiat cu Casa Teritorială de Pensii, iar contribuția se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie valabil la momentul plății.

„Persoanele interesate de completarea stagiului de cotizare pentru obținerea pensiei pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii. În cadrul acestui contract se specifică perioada pentru care se achită contribuția, între o lună și maximum 6 ani, în funcție de necesități, până la ieșirea la pensie.” a declarat Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii București

Cât costă un an de vechime

Potrivit Libertatea, contribuția lunară minimă este de 25% din salariul minim brut. În 2025, salariul minim a fost de 4.050 lei, ceea ce înseamnă o contribuție lunară de 1.012,50 lei. Astfel, pentru un an de vechime, suma totală se ridică la 12.150 lei.

Dacă salariul minim brut crește la 4.325 lei, așa cum prevede un proiect legislativ începând cu 1 iulie 2026, contribuția lunară va fi recalculată la 1.081,25 lei, iar un an de vechime va costa 12.975 lei. Persoanele pot opta și pentru o contribuție mai mare, în funcție de obiectivele lor privind pensia.

Estimări de pensie în funcție de vechime și salariu

Pe baza formulei publice și a câștigului salarial mediu brut de 8.620 lei, estimările arată:

Angajat cu salariu brut 4.000 lei și vechime 35 ani → pensie ~2.000 lei

Persoană cu salariu brut 12.000 lei și vechime 40 ani → pensie >6.000 lei

Formula de calcul:

Pensia = Număr total de puncte × Valoarea punctului de referință (VPR)

Punctaj anual = Salariu brut lunar ÷ Câștig salarial mediu brut (8.620 lei)

Număr total de puncte = punctaj anual × ani munciți + puncte de stabilitate (0,5 p/an pentru anii 26–30; 0,75 p/an pentru 31–35; 1 p/an pentru >35)

Valoarea punctului de referință în 2025 a fost de 81 lei.

Aceste calcule sunt orientative. Pensia reală poate fi influențată de actualizări legislative, perioade asimilate (studii, armată, concedii medicale), contribuții la Pilonul II, condiții speciale de muncă sau indexările anuale cu inflația. Românii pot folosi formula publică de pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice pentru estimări personalizate.